ERR Rootsis | Karl Kruuda: Tänak ja Järveoja võivad ralli võita ja isegi pika eduga

"Vaadata on täpselt sama äge kui sõita," lausus Kruuda avakatsel Karlstadis ERR-ile. "Saan oma inimestele kaasa elada: sõpradele Martinile, Otile ja isegi Sergei Larensile, kes siin on ukrainlasega. See atmosfäär siin ja vanad tuttavad - see oli minu maailm. Tunnen ennast koduselt. Miks mitte siia tagasi tulla?"

Kruuda usub, et M-Sporti võistkonna ekipaažil Tänak - Järveoja on võimelised Rootsi ralli võitma. "Ma arvan, et võimalusi on päris paljudel, aga mina loodan ikkagi Otile ja Martinile. Kui kõik hästi läheb ja ilusti sujub, siis nad on võimelised võitma ja isegi pika eduga. Aga ma ei taha neile pingeid peale panna. Loodan, et neil läheb hästi. Ükstapuha, kes kümnest võib poodiumil kohal olla. Kas või eravõistkonnas Mads Östberg või siis jällegi Ogier. Aga eks me ela ja näe!"

Rootsi ralli on MM-sarjas ainuke tõeline talveralli. Kruuda sõnul leiavad ka teised rallimehed, et lumel võiks palju rohkem sõita. "See on inimeste üks lemmikpindasid, kus sõita. See on kaif - sõidad puhtas vaikuses, kivid ei peksa põhja ja selline teistmoodi atmosfäär: talvel grillitakse, metsad on lõkkeid ja asju täis. Kõik tahaksid neid rohkem, aga ma ei tea, mis vingerpussi see maailm teeb. Pigem lähevad igal aastal talved kehvemaks nagu ka siin minu seljataga on näha."