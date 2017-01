Ott Tänak: sellel aastal ei oska ühelgi rallil öelda, mida keegi ootab

Kõige kiiremat minekut näitas kolmapäeval Tänaku võistkonnakaaslane Sebastien Ogier (2.18,1). Eestlast edestas ka Škoda roolis istuv ja WRC2 arvestuses kaasa tegev Andreas Mikkelsen (2.22,3). Tänak jäi Ogier'st maha 6,1 sekundit.

Tänane päev kulges Tänakul pigem hooaja algusele pühendatud meediaüritustele ning oma asjade ajamiseks eriti palju vaba aega talle ei jäänud. Eilse testikatse kolmandat aega Tänak üle ei tähtsusta ning eriliseks üllatuseks ei loe ta ka Andreas Mikkelseni teist tulemust, mille norralane sõitis välja Skoda Fabia R5 autoga.

„Testikatse on testikatse ja seal kunagi võidu ei sõideta,“ sõnas Tänak intervjuus Vikerraadiole. „Kõigil olid uued autod ja ma ei oska öelda, kas midagi prooviti, aga olud olid piisavalt keerulised. Pigem üritati läbi sõita, mingid viimased vead veel üles leida. Inimesed tegid erinevaid rehvivalikuid. Ma arvan, et ralli suhtes see testikatse ei näita midagi.“

Sina ja Martin lähete katsele kuuendana. Selleks hetkeks on viis autot juba eest läbi läinud ja saanud sõita paremates tingimustes. „See on see olukord, kus me hetkel oleme ja me ei saa kurta. Üritame antud olukorrast parima võtta ja vaatame, mis tuleb,“ tõdes Tänak.

Ütlesid, et olud on keerulised, aga kuna see on sinu jaoks juba neljas Monte Carlo ralli, on see seal juba tavaline? „See on siin loomulik, et need olud sellised on. Midagi vähemat või rohkemat oleks raske tahta. Ma usun, et tuleb mõistlikult hakkama saada ja asja positiivselt vaadata.“

Millise tulemusega sa ise rahule jääksid või loeb pigem see, et suudaksid suuremaid probleeme vältida ja siis oleks asi korda läinud? „Sellel aastal ei oska ühelgi rallil öelda, mida keegi ootab. Kõik on uue tehnikaga, uued meeskonnad. Hetkel on piisavalt palju uusi asju, millest keegi ei oska midagi oodata, veel vähem mingit tulemust,“ lõpetas eestlane.

Monte Carlos sõidetakse tänasest pühapäevani kokku 17 kiiruskatset: kaks neljapäeval, kuus reedel, viis laupäeval ja neli pühapäeval. Eesti aja järgi pühapäeval kell 12.45 algavast Power Stage punktikatsest teeb otseülekande ka ETV2, kommenteerivad Karl Mihkel Eller ja Margus Kiiver.