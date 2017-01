Ogier: esikoha nimel võitlevad need, kes on oma kiirust tõestanud

Neljapäeval algab autoralli maailmameistrivõistluste uus hooaeg, millest ETV ja ERR-i spordiportaal kannab otse üle kõikide etappide viimast kiiruskatset. Fordiga kihutavad Ott Tänak ja Martin Järveoja on Monte Carlo stardiks eeltöö ära teinud.

Tänak läheb vastu oma neljandale täispikale hooajale autoralli maailmameistrivõistluste sarjas. Lisaks uuele kaardilugejale Martin Järveojale on Tänakul ja kõigil teistel sõitjatel kasutada tuliuued 2017. aasta WRC-autod. Uue põlvkonna masinad on eelmisest kiiremad ja mõõtmetelt laiemad. Lisaks kulutab võimsam auto rohkem rehvi ning see muudab võistlejate rehve säästva sõidustiili oluliseks faktoriks. "Uue põlvkonna WRC-auto liigub õiges suunas ning just selline peabki ralliauto välja nägema," vahendas ETV spordisaade Tänaku sõnu. "Uued autod läbivad kurve kiiremini ja on palju jõulisemad. Nüüd peavad võistlejad suutma masinaid teel hoida ja kiirelt sõita."

M-Sporti põhitiimis on Tänaku meeskonnakaaslaseks neljal viimasel aastal Volkswageni meeskonda kuulunud ning nendel hooaegadel ka MM-tiitlid võitnud Sebastien Ogier. Prantslane sõidab algaval hooajal numbri üks all, numbriga kaks stardib Tänak. "Ennustan, et esikoha nimel võitlevad samad sõitjad, kes on eelmistel aastatel oma kiirust tõestanud. Kuid peame vaatama, kuidas iga meeskond on autosid arendanud ja kui vastupidavad need on," lisas Ogier.

13. MM-etapilt näitab ETV ja ERR-i spordiportaal otsepildis ralli viimast katset, mille parimad teenivad punktilisa ka üldarvestuses. Esimene otseülekanne algab Monte Carlost sel pühapäeval kell 12.45 ETV2 kanalil.