ERR Rootsis | Tänak usub, et mehaanikud jõuavad jupsiva käigukasti ära parandada

Ott Tänak (Foto: ERR)

Tänak näitas reedese päeva esimesel katsel kolmandat aega. Teisel katsel hakkasid kimbutama tehnilised probleemid, mis hommikuse poole viimaseks katseks veelgi võimendusid. Päeva teisel katsel oli ta üheksas ja kolmandal neljas.

"Esimene oli okei, teisel ei olnud võib-olla väga enesekindel ja hakkasid mingid väikesed tehnilised probleemid kimbutama," kommenteeris Tänak ERR-ile. "Läks ainult hullemaks. Viimase katse peal sõitsime okeilt, aga eks see vähe häiris."

Pärastlõunaste katsete eel on ta siiski optimistlik. "Ma tean nii palju, et on käigukastiprobleem, aga üldiselt ma usun, et see ei ole mehaanikutele probleem ära parandada," lausus eestlane. "Loodan, et kõik saab korda ja teine pool oleks vaja lihtsalt pingutada, et homseks vähe parem stardipositsioon saada."

Rootsi ralli teed olid vähemalt hommikul rahuldavas seisus. "Muutus vastavalt lõigule, osad olid jäisemad ja kitsamad jälle vähe lumisemad. Oli nii ja naa. Aga üldiselt ei ole siiamaani väga hullu olnud. Ees sõitjad ei ole väga palju kaotanud."