Aerutajate olümpiavõitjast uus treener soovib tulemusi igal aastal parandada

Eesti aerutamiskoondise uus peatreener, ungarlasest olümpiavõitja Imre Pulai kohtus Tartus sportlastega, keda hakkab ette valmistama Tokyo olümpiaks.

Eesti aerutajate uus peatreener on gigant nii kasvult kui ka tulemustelt. Kahemeetrine ungarlane on võitnud 12 tiitlivõistluste medalit ja täna surus ta Tartus kätte uute õpilastega. Eriti soojalt suhtles ta noore kanuumehe Joosep Karlsoniga, keda nägi mullu Ungaris talendilaagris ja kellega juba üksjagu koostööd teinud.

"Aastast aastasse sooviksin nüüd töötada Tokyo olümpia suunas ning parandada igal aastal tulemusi, et Joosep ja teised saaks edukalt täiskasvanute seas võistelda," lausus Pulai intervjuus ETV-le.

"Treener on meil ise tituleeritud mees ja oskab hästi edasi anda õpetussõnu, kuigi omavaheline suhtlus toimub veel käte ja jalgade abil, sest mina ei oska ungari keelt ja tema veel eesti keelt," ütles Karlson. "Pigem arvan, et koostöö klapib. Ma olen juba poolteist kuud temaga juba ilusti koostööd teinud Ungaris."

49-aastane olümpiavõitja Pulai loeb oma trumbiks neljalt olümpialt saadud kogemusi. Et Tokyo kohtade jagamine algab alles kahe aasta pärast, siis ei soovinud ta täna veel öelda, milliseid tulemusi eestlastelt ootab. "Sportlastelt ei tohi tahet ära võtta, kuid samas ei tohi neile anda ka liiga suuri lootusi ning neile ka liialt peale käia," ütles Pulai.

Lisaks kanuusõitjale Joosep Karlsonile hakkavad Tokyo piletit püüdma süstamehed Kaspar Sula, Kaarel Alupere, Tarmo Tootsi ning Pulai tehtud kavadega juba treenitakse. "Kolm nädalat oleme uute plaanidega töötanud ja jõusaali osa on oluliselt erinev. Jõusaali maht on kõvasti kasvanud," võrdles Karlson. "Pigem siis aeroobselt on vähem tehtud ja intensiivsus on kasvanud."

Märtsis harjutab koondis Pulai käe all pikalt Budapestis ja enne MM-i Eestis.