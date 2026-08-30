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Paraguays juhib Pajari, Katsuta sõitis vastu posti

Autoralli
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Sami Pajari - Marko Salminen
Sami Pajari - Marko Salminen Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Autoralli

Autoralli maailmameistrivõistluste sarja hooaja 11. etapil Paraguais on kavas viimane võistluspäev, kus tuleb läbida viis kiiruskatset.

Laupäeva järel juhtis võistlust Sami Pajari (Toyota), kes edestas 24,1 sekundiga Hayden Paddonit (Hyundai), 56,3 sekundiga Elfyn Evansit (Toyota) ja 59,6 sekundiga Adrien Fourmaux'd (Hyundai).

Pühapäeva esimese katsega õnnestus Fourmaux'l Evansist 1,6 sekundiga mööduda. Teise katsega kasvatas ta edu kõmri ees 3,1 sekundile. Katsevõidud kuulusid Sebastien Ogier'le (Toyota) ja Oliver Solbergile (Toyota).

Päeva kolmandal katsel oli taas kiireim Solberg, kes edestas pooleteise sekundiga Ogier'd. Kuigi Jon Armstrong (M-Sport Ford) jõudis finišisse, siis pidi ta katse järel katkise vedrustuse tõttu seitsmendalt kohalt katkestama.

Ralli eelviimasel katsel põrutas Takamoto Katsuta (Toyota) masin vastu telegraafiposti. Meeskond pääses vigastusteta, aga viidi igaks juhuks helikopteriga haiglasse kontrolli. Katse jäeti pooleli.

WRC Autor/allikas: ewrc-results.com

Toimetaja: Siim Boikov

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