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VAATA OTSE | Flora võib Paide alistamisega taas teiseks tõusta

Premium liiga
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Premium liiga

Koduse jalgpalli Premium liiga 25. voorus lähevad pühapäeval A. Le Coq Arenal vastamisi tiitlikaitsja FC Flora ja Paide Linnameeskond. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 16.55, kommenteerivad Risto Unt ja Markus Jürgenson.

Tiitlikaitsjal Floral on käsil keeruline periood, kui kõigi võistlussarjade peale on viimasest viiest kohtumisest kaotatud neli, sealjuures viimase kahe nädala jooksul Premium liigas nii Tammekale kui Kuressaarele.

Tabelis on Flora 42 punktiga kolmandal kohal ning lubanud kolme viimase mänguga seitse punkti kogunud Paide 39 punktiga endale kuklasse hingama. Tabeliliider Levadia on kogunud 56 punkti ja kohtub pühapäeval teise koha meeskonna Nõmme Kaljuga. Edu korral võib Levadia vahe nende ees kasvatada juba 15 punktile, aga kui Kalju peaks kaotama ja Flora võitma, tõuseb tiitlikaitsja ise teiseks.

Kui mai lõpus toimunud Tipneri karikafinaalis sai Flora koguni 5:1 võidu, siis jaanipäevaeelses Premium liiga kohtumises võttis Paide rahvusstaadionil 2:1 võiduga revanši. Hooaja esimese omavahelise mängu Paides võitis Flora aprilli viimasel nädalal 2:1.

"Alati ei lähe asjad nii nagu soovime. Jaapani vanasõna ütleb, et kuku seitse korda, aga tõuse kaheksa. Eelmine mäng oli keeruline, aga juba tuleb uus võimalus. Tuleb mõõgad ristata Paidega ja loodame oma koduväljakul neid teravalt susata," kommenteeris kohtumise eel Flora treener Aiko Orgla.

Toimetaja: ERR Sport

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