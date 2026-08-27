VAATA OTSE & BLOGI | Kas Eesti alustab madjarite vastu võiduga?

Täna kell 18.45 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet korvpalli MM-valikmängult Ungari - Eesti. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Siim Raudla, reporter kohapeal on Anu Säärits. Sündmuste käiguga saab kursis olla ka otseblogi vahendusel.

Nii Ungari kui ka Eesti koondis alustavad MM-valiksarja otsustavat faasi kolme võidu ja kolme kaotuse pealt. Eesti koondis võitis tasavägise H-alagrupi, kus kõik neli meeskonda teenisid võrdse arvu võite-kaotuseid.

Eesti sai kahel korral jagu Sloveenias ja korra võõrsil Rootsist. Kodus kaotati aga nii Tšehhile kui ka Rootsile ning viimases voorus võõrsil paari punktiga Tšehhile.

Ungari alustas G-alagrupis võitudega kodus Soome ja võõrsil Belgia üle. Seejärel tuli nii kodus kui ka võõrsil tunnistada favoriit Prantsusmaa paremust. Võõrsil kaotati veel ka Soomele, aga alagrupp lõpetati koduvõiduga Belgia üle.

Eesti ja Ungari pole ametlikes võistlusmängudes ammu kohtunud. Kolme aasta eest peeti aga suvel paar sõpruskohtumist ja mõlemas sai Eesti kindlad võidud (90:73 ja 85:71).

Peatreener Heiko Rannula sõnul peab võõrsilmängus eriliselt silma peal hoidma neljal mehel. Ungari saab kasutada Euroliigas Valencia ridades pallivat 211 cm pikka Nate Reuversit, Zoltan Perl on valiksarjas visanud keskmiselt lausa 19,2 punkti ning mängujuht Adam Somogyi lõi suve alguses käed Bilbao Basketiga.

"Neil on väga hea mängujuht ja kaks väga heal tasemel pikka, väga liikuvad pikad, oskavad palliga mängida ja väljast visata, see kombo on väga tugev. Pluss Perl tagaliinis, keda on väga ebamugav kaitsta. Need neli meest on vaja meil kontrolli alla saada, kindlasti ei tohi me neid koduväljakul jooksma lasta," kinnitas Rannula ERR-ile.

"Võõrsilmängudes on alati see, et saal on täis ja kui lased neil emotsiooni kohe üles saada, on mäng raske. Peame tempot kontrollima ja pallikaotusi vältima. Alati ka lauavõitlus: palju viskavaid kolmeseid, saame laua kätte ja sealt kiirrünnakuid ka."

Ungari: Marcell Pongo (3), Tamas Pallai (5), Benedek Varadi (10), Szilard Benke (11), Vincent Valerio-Bodon (12), Boris Krnjajski (13), György Goloman (14), Gergo Meleg (16), Norbert Lukacs (18), Zoltan Perl (20), Adam Somogyi (30), Nate Reuters (35).

Eesti: Henri Drell (0), Sander Raieste (2), Kaspar Treier (3), Matthias Tass (9), Kregor Hermet (13), Maik-Kalev Kotsar (15), Kasper Suurorg (18), Janari Jõesaar (21), Joonas Riismaa (25), Artur Konontšuk (34), Markus Ilver (35), Kristian Kullamäe (77).