VAATA OTSE | Varjun ja Jegers jahivad ajaloolisel koduturniiril kõrgeid kohti

Infortar Estonian Challenge on esimene Eestis peetav Euroopa tugevuselt teise profituuri HotelPlanner Touri etapp ning juba on sündinud Eesti golfi jaoks ajalooline saavutus. Markus Varjunist ja Kevin Christopher Jegersist said esimesed Eesti golfarid, kes on jõudnud HotelPlanner Touri etapil nädalavahetuse ringidesse.

Enne viimast võistluspäeva hoiab Varjun tulemusega üheksa lööki alla par'i (-9) 16. kohta. Laupäeval mängis eestlane ühe löögi alla par'i ning ütles, et kodupubliku ees võistlemine pakkus talle suurt naudingut.

"See oli üks nauditavamaid ringe üldse. Esimese kahe päeva pinge oli maas, aga rihma lõdvaks lasta ei saa. Kõik on mängumehed ja peab hästi mängima," sõnas Varjun.

Jegers alustab finaalpäeva jagatud 27. kohalt tulemusega seitse lööki alla par'i (-7). Liidrina läheb viimasele ringile vastu inglane Andrew Wilson (-15), talle järgnevad šotlane Rory Franssen (-14) ning neli golfarit tulemusega -12.

HotelPlanner Touri hooaja 20 paremat teenivad pääsme Euroopa kõrgeimale profituurile DP World Tourile.