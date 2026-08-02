X!

VAATA OTSE | Varjun ja Jegers jahivad ajaloolisel koduturniiril kõrgeid kohti

Golf
{{1785647520000 | amCalendar}}
Golf

Jõelähtme Golfikeskuses peetav Infortar Estonian Challenge jõuab täna otsustava võistluspäevani. HotelPlanner Touri etapil selgub võitja pühapäeval, otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 11.00.

Infortar Estonian Challenge on esimene Eestis peetav Euroopa tugevuselt teise profituuri HotelPlanner Touri etapp ning juba on sündinud Eesti golfi jaoks ajalooline saavutus. Markus Varjunist ja Kevin Christopher Jegersist said esimesed Eesti golfarid, kes on jõudnud HotelPlanner Touri etapil nädalavahetuse ringidesse.

Enne viimast võistluspäeva hoiab Varjun tulemusega üheksa lööki alla par'i (-9) 16. kohta. Laupäeval mängis eestlane ühe löögi alla par'i ning ütles, et kodupubliku ees võistlemine pakkus talle suurt naudingut.

"See oli üks nauditavamaid ringe üldse. Esimese kahe päeva pinge oli maas, aga rihma lõdvaks lasta ei saa. Kõik on mängumehed ja peab hästi mängima," sõnas Varjun.

Jegers alustab finaalpäeva jagatud 27. kohalt tulemusega seitse lööki alla par'i (-7). Liidrina läheb viimasele ringile vastu inglane Andrew Wilson (-15), talle järgnevad šotlane Rory Franssen (-14) ning neli golfarit tulemusega -12.

HotelPlanner Touri hooaja 20 paremat teenivad pääsme Euroopa kõrgeimale profituurile DP World Tourile.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

viimased uudised

13:21

Jonna Sundling koondisest lahkumisest: saan nüüd teha seda, mida ise tahan

12:45

Dahlmeieri dokumentaalis selgus, et teda hoiatati enne saatuslikku tõusu

12:04

Solberg vigastas Soome rallil selga ja vajas valuvaigisteid

11:29

Euroopa liigade juht: Infantino positsioon FIFA presidendina on vastuvõetamatu

10:55

VAATA OTSE | Varjun ja Jegers jahivad ajaloolisel koduturniiril kõrgeid kohti Uuendatud

10:53

Ogier andis pärast rasket avariid hea uudise: tunneme end hästi

10:22

Läti supertalent jättis Eesti U-16 koondise Balti matši avamängus võiduta

09:45

Lajal pidi Vancouveri Challengeri finaalis tunnistama Wolfi paremust

09:12

Eesti segateatenelik püstitas Balti meistrivõistlustel uue rekordi

08:38

Mihkels liitub 2027. aastast Belgia tipptiimiga Uuendatud

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.07

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

30.06

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

30.06

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

29.06

Endrekson näeb neljapaadis perspektiivi: tuleb lihtsalt tugevamini tõugata

28.06

Joosep Susi: Tiit Karuksil on olnud alati jäägitu usk noortesse

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

01.08

Soomes karmi avarii teinud Ogier viidi haiglasse, Virves langes teiseks Uuendatud

01.08

FIFA loobub vastuolulisest MM-i investeerimiskavast

01.08

UEFA: FIFA juhtkond on kaotanud jalgpallipere usalduse

01.08

Zaitsev saavutas Sloveenias esikoha, Tribuntsov sai disklahvi

01.08

Eesti saadab ujumise EM-ile 20 sportlast

31.07

Rootsi jalgpallifännid vandaalitsesid Tallinna Lilleküla staadionil

01.08

Hunter Bell jahib täiuslikku kuldaastat: kaks kulda on käes, kaks veel ees

01.08

Leedu alistanud U-18 korvpallikoondis jõudis EM-il üheksanda koha mängu

31.07

Kergejõustiku EM-il osaleb 20 Eesti sportlast

01.08

Eesti-Läti korvpalliliiga küsib sponsorilt miljonit: vastu saab ka

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo