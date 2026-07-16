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RALLIBLOGI | Neuville sai ka ühe katsevõidu, Virves WRC2-s esikohal

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Rally Estonia 2026, laupäevane võistluspäev
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Thierry Neuville (Hyundai) näitas Rally Estonia 15. kiiruskatsel klassi ning teenis oma esimese katsevõidu, üldliidrina jätkab pidurdamatu Sami Pajari (Toyota). Robert Virves (Škoda) jätkab WRC2 klassi liidrina. Päeva viimane kiiruskatse, Tartu linnakatse algab kell 20.35, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi.

Ralli üldseis pärast 15. katset: 1. Pajari 2:06.47,3; 2. Solberg +25,8; 3. Fourmaux +52,3; 4. Neuville +54,2; 5. Ogier +1.31,2; 6. Evans +2.00,1; 7. Sesks +2.14,3; 8. Lappi +2.39,1; 9. Armstrong +3.00,6.

Reedesel võistluspäeval kõik seitse kiiruskatset võitnud Sami Pajari alustas ka laupäeval vingelt, kui teenis veel kaks võitu. Suurepärane seeria sai aga kümnendal kiiruskatsel lõpu, kui Oliver Solberg oma esimese katsevõidu teenis. Rootslane oli kiireim ka hoolduspausile eelnenud katsel, lihvides Pajari vahe 14,1 sekundi peale.

Kolmandal kohal jätkab Adrien Fourmaux (Hyundai; +39,0), kuid tema vahe Solbergiga paisus reedesest 1,8 sekundist lausa 24,9 sekundi peale. Neljandal kohal jätkav Thierry Neuville (Hyundai; +44,6) jääb Fourmaux'st 5,6 sekundi kaugusele, viiendal kohal on Sebastien Ogier (Toyota; +1.04,4).

Mullu WRC2 klassis võidutsenud Robert Virves ja kaardilugeja Jakko Viilo jätkasid laupäeval hästi ning teenisid ühe katsevõidu ja kaks teist kohta. Eestlased jätkavad oma võistlusklassis esikohal ning on kasvatanud edu lähima konkurendi ees seitsmele sekundile. Esimest korda MM-rallil osalenud Jaspar Vaher (Toyota) tegi laupäeva hommikul vägevat tempot, kuid sattus avariisse ning pidi üldarvestuses neljandalt kohalt katkestama.

Reede:

24-aastane Pajari oli vinges hoos alates esimesest katsest, kui ta Raanitsa teedel konkurendid 2,4 sekundiga alistas. Soomlase hoog ei raugenud terve päeva vältel, lõunapausiks juhtis ta 4,1 sekundiga, aga kasvatas viimase nelja katsega edu veel 10,6 sekundi võrra ja läheb laupäevastele katsetele vastu esikohalt.

Mullu Rally Estonial võidutsenud Oliver Solberg (Toyota) jätkab teisel kohal ning kaotab liidrile 14,7 sekundiga. Talle järgneb Adrien Fourmaux (Hyundai), kes kaotab Pajarile 16,5 sekundiga. Esikolmiku taga on Thierry Neuville (Hyundai; +24,0) ja Sebastien Ogier (+33,3). Martinš Sesks (Toyota) näitas samuti head tempot, kuid rumal eksimus testikatsel läks lätlasele maksma 20-sekundilise ajatrahvi ning ta jätkab kuuendal kohal (+44,7).

Päev lõppes väga nukralt jaapanlase Takamoto Katsuta (Toyota) jaoks, kes kaotas kuuendal katsel rehvi ning pidi enne lühikest Elva linnakatset hoopis katkestama. Oma autot kahjustasid ka eelmainitud Sesks ning Neuville, kuid nad said päeva jätkata.

WRC2 võistlusklassis kerkis teise katse järel liidriks ka mullu võidutsenud Robert Virves (Škoda), kes lõpetas päeva 2,5-sekundilise eduga Teemu Sunineni (Toyota) ees. "Kiired teed, nagu meil ikka on. Katsed on varasemalt sõidetud ja nagu ennustasin, siis vahed on väga väikesed. Raske on vahet teha, hoog on suur ja üritame lihtsalt vigu vältida," ütles Virves ERR-ile.

Esikolmikusse mahub veel Roope Korhonen (Toyota; +5,0), kellele järgneb oma karjääri esimese MM-ralli kolmandal katsel kohe võidu teeninud Jaspar Vaher (Toyota; +7,4). Esimese kümne hulka mahub veel kaks eestlast: Patrick Enok on seitsmendal kohal (+13,3) ja Romet Jürgenson üheksandal kohal (+25,7).

Testikatse:

Reede hommikul toimunud testikatsel näitas taas võimu Toyota, kes võttis viisikvõidu. Esikoht läks jagamisele MM-sarja üldliidri Elfyn Evansi ja Sami Pajari (mõlemad 1.55,6) vahel, neile järgnesid Takamoto Katsuta (1.55,7), Oliver Solberg (1.55,8) ning Sebastien Ogier (1.56,1). Thierry Neuville (Hyundai; 1.56,4) kaotas võitjatele 0,8 sekundiga, tiimikaaslane Adrien Fourmaux jäi temast juba 1,1 sekundi kaugusele.

Mullu WRC2 arvestuses koduse ralli võitnud Robert Virves näitas testikatsel vinget tempot, kui sai kirja aja 2.02,8, mille lähedale konkurendid ei jõudnud. Kõige lähemale jõudis aga WRC-debütandist kaasmaalane Jaspar Vaher, kes sai oma parimal läbimisel kirja 2.04,3.

Lätlane Martinš Sesks sõitis oma kolmandal läbimisel teelt välja ning kahjustas tõsiselt oma Fordi. Ebaõnn tabas ka WRC3 arvestuses sõitnud eestlast Priit Koiki, kes keeras oma Renault' katuse peale.

Eelvaade:

Kokku 16. korda toimuv ning üheksandat korda MM-sarja võõrustav Rally Estonia võtab nädalavahetuseks üle teed Lõuna-Eestis ning Tartu linna, kus ralli baas asub. Reedel sõidetakse testikatse Kastres, kolm kiiruskatset Raanitsa, Karaski ja Kanepi teedel ning päeva viimane mõõduvõtt peetakse Elva linnakatsena.

Rallile on kokku registreerunud 51 ekipaaži, neist 11 sõidavad Rally1 autoga ning 27 Rally2 autoga. Kõrgeimas klassis eestlasi küll ei ole, aga see-eest on Eesti sõitjaid WRC2 võistlusklassis kaheksa: Robert Virves, Romet Jürgenson, Jaspar Vaher, Patrick Enok, Egon Kaur, Joosep Ralf Nõgene, Karl Martin Volver ja korraldaja Urmo Aava. Eestlased on tänavuse ralli eel rääkinud soovist konkureerida kõrgetele kohtadele, lisaks on WRC promootor pannud välja 50 000 euro suuruse auhinnafondi Rally Estonia WRC2 arvestuse kolmele kiiremale noorele Eesti sõitjale.

Mullu võidutses WRC2 arvestuses kodusel rallil ei keegi muu kui Virves, kes teenis juuni lõpus toimunud Kreeka MM-rallil samuti oma võistlusklassis võidu. Eestlane on WRC2 hooaja üldarvestuses 50 punktiga kuuendal kohal, liider Roope Korhonen jääb aga vaid 14 punkti kaugusele.

Eestlased Rally Estonial Autor/allikas: Jaanus Reed/Red Bull Content Pool

Soliidset minekut on sel aastal näidanud ka Romet Jürgenson, kes ütles enne rallit ERR-ile, et soovib kodupubliku ees pjedestaalile astuda. "Tuleb üsna tihe võistlus, teed on samad eelmisest aastast, ega siin nagu väga suurt muutust ei ole," sõnas Jürgenson. "Tulemuslikult kindlasti sihime poodiumit, ma arvan - see on selge, kuigi jah konkurents on tugevam kui eelmine aasta, aga me peame seda sihtima ja see on eesmärk."

Mõistagi väisab Lõuna-Eestit rallimaailma koorekiht, sealhulgas mullune võitja Oliver Solberg ning MM-sarja üldliider Elfyn Evans. Lisaks neile kahele esindavad Toyotat Takamoto Katsuta, Sami Pajari ning Sebastien Ogier. Hyundai autode rooli taga istuvad Thierry Neuville, Adrien Fourmaux ja Esapekka Lappi, M-Sport Fordi esindavad iirlased Jon Armstron ja Josh McErlean ning lätlane Martinš Sesks.

Kui Solberg mullust võitu ei korda, saab Rally Estonia esmakordse võitja - WRC sarjas on varasemalt võidutsenud kolmel korral Kalle Rovanperä ning kahel korral Ott Tänak. 2024. aastal, mil Rally Estonia oli Euroopa meistrivõistluste etapiks, sai esikoha Georg Linnamäe.

Rally Estonia ajakava

Reede
SS1 Raanitsa 1 (21,45 km) Pajari
SS2 Karaski 1 (11,97 km) Pajari
SS3 Kanepi 1 (17,43 km) Pajari
SS4 Raanitsa 2 (21,45 km) Pajari
SS5 Karaski 2 (11,97 km) Pajari
SS6 Kanepi 2 (17,43 km) Pajari
SS7 Elva Linn (1,72 km) Pajari

Laupäev
SS8 Peipsiääre 1 (24,35 km) Pajari
SS9 Mustvee 1 (10,67 km) Pajari
SS10 Peipsiääre 2 (24,35 km) Solberg
SS11 Mustvee 2 (10,67 km) Solberg
SS12 Kambja 1 (23,74 km) Pajari
SS13 Otepää 1 (15,16 km) Pajari
SS14 Kambja 2 (23,74 km) Pajari
SS15 Otepää 2 (15,16 km) Neuville
SS16 Tartu Vald (1,76 km) 20.35

Pühapäev
SS17 Kääriku 1 (24,39 km) 11.05
SS18 Kääriku 2 (24,39 km) 13.15

MM-sarja üldseis

1. Elfyn Evans 162 punkti
2. Takamoto Katsuta 151
3. Sebastien Ogier 125
4. Sami Pajari 116
5. Oliver Solberg 103
6. Thierry Neuville 95
7. Adrien Fourmaux 95
8. Hayden Paddon 21
9. Esapekka Lappi 21
10. Yohan Rossel 20

Tootjate üldseis

1. Toyota 420 punkti
2. Hyundai 274
3. Toyota WRT2 129
4. M-Sport Ford 102

Toimetaja: ERR Sport

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7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

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