OTSEBLOGI | Tilga ja Roosleht alustasid Götzise teist päeva rekordiga

Götzises 4762 punktiga kümnevõistluse avapäeva kõigi aegade parima tulemuse püstitanud Simon Ehammer kasvatas 110 meetri tõkkejooksuga oma edu, Karel Tilga ning Rasmus Roosleht alustasid teist päeva isikliku rekordiga. ERR-i spordiportaal teeb võistlusest otseblogi, kettaheide algab Eesti aja järgi kell 12.10.

Avapäeval säras Šveitsi multitalent Simon Ehammer teisel alal hüpatud 8.51-ga, mis tähistab nii kümnevõistlejate maailmarekordit kui kaugushüppe maailma hooaja tipptulemust. Sellega lõi Ehammer endale tugeva vundamendi ning jätkas hästi päeva lõpuni, tasuks kümnevõistluse avapäeva kõigi aegade tipptulemus 4762 punkti.

Ehammer liigub 8720 punkti graafikus, temast veelgi paremas hoos on sakslane Leo Neugebauer, kes lõpetas avapäeva 4632 punktiga ning loodab ületada 8900 punkti piiri. 36-aastane Damian Warner on jätkuvalt heas vormis, kui on kogunud 4541 punkti ja on teoreetiliselt 8840 punkti kursil.

Kolme ala järel liikus Lillemets oma rekordigraafikus, aga avapäeva järel kaotavad oma graafikule punkte kõik eestlased. Tilga (-199) on 8480 punkti, Roosleht (-59) 8180 ja Lillemets (-31) 8120 punkti kursil.

100 meetri jooks:

Götzise kümnevõistluse avaalal teenis alavõidu 36-aastane Damian Warner, kes ületas finišijoone ajaga 10,28 ning kaotas oma isiklikule rekordile sealjuures vaid 16 sajandikuga. Harrison Williams kordas 10,54-ga oma tippmarki ning hea jooksu tegid tippudest veel Simon Ehammer (10,41) ja ka Niklas Kaul (11,30).

Eestlastest oli parim Risto Lillemets, kes sai kirja oma rekordist neli sajandikku kehvema aja 10,87. Rasmus Roosleht jooksis 10,92 ja Karel Tilga 10,84 – mõlemad kaotasid sealjuures oma isiklikule rekordile 11 sajandikuga.

Kaugushüpe:

Ehammer pakkus seejärel Götzise publikule ilusa hetke, kui hüppas oma teisel katsel kaugust lausa 8.51. Sellega ületas ta enda nimel olnud kümnevõistluse sisese maailmarekordi kuue sentimeetriga, ühtlasi kerkis Šveitsi multitalent kaugushüppe maailma hooaja edetabelijuhiks.

Vaid kolme sentimeetriga kaotas oma isiklikule rekordile Neugebauer (7.97), Warner sai kirja korraliku 7.73. Ameeriklased ja Pierce LePage andsid kaugushüppes omajagu punkte ära.

Roosleht astus esimesed kaks katset üle, aga sai kolmandal võimalusel siiski tulemuse kirja (6.96); Lillemets hüppas kolmandal katsel 6.99 ja Tilga 7.39.

Kuulitõuge:

Eestlastest säras taas Lillemets, kes liikus tõusvas joones ning tõukas kolmandal katsel lausa 15.81, parandades oma senist isiklikku rekordit 33 sentimeetriga. 16 meetri joont ei saanud laupäeval kätte ei Roosleht (15.96) ega Tilga (15.58).

Oodatud 17-meetrist tõuget ei nähtud, aga Neugebauer sai kolmandal katsel kirja 16.71 ja sakslane püsib kolme ala järel 8900 punkti graafikus. Suurepäraselt alustanud Ehammer jäi oma tippmargile alla 16 sentimeetriga, kui tõukas 15.15 ja võib kuulitõuke järel mõlgutada ka 8750 punkti mõtteid.

Kõrgushüpe:

Ka 2.09 ületanud Lillemets alustas laupäeval 1.79 pealt ja piirdus kõigest 1.85-ga. Roosleht sai kõrgusest 1.97 jagu kolmandal katsel ja ületas siis ka korraliku 2.00; Tilgale jäi tagasihoidlik 1.97.

Avapäeval kõige säravamaid esitusi pakkunud Neugebauer ja Ehammer ei petnud lootusi ka kõrgushüppes, kui sakslane sai kirja 2.06 (isiklik rekord 2.09) ning šveitslane 2.03. Sellega lõi Ehammer endale vundamendi 400 meetri jooksus ühe tõeliselt vinge rekordi püstitamiseks. Alavõit läks 2.09 ületanud 20-aastasele Tšehhi mitmevõistlejale Tomas Järvinenile.

400 meetri jooks:

Ehammer ületas viimases jooksus finišijoone ajaga 47,33, millest piisas, et koguda 4762 punkti ja võtta enda nimele kümnevõistluse avapäeva kõigi aegade parim tulemus! Alavõidu teenis 46,82-ga Harrison Williams.

Eestlastest tegi väga hea jooksu kohe esimesena stardis olnud Roosleht, kes parandas oma isiklikku rekordit lausa 74 sajandikuga ja kirjutas uueks tippmargiks 48,55. Lillemetsa 49,06 jääb tema rekordile alla 11 sajandikuga, Tilga 49,47 on tema tippmargist 98 sajandikku aeglasem.

110 meetri tõkkejooks:

Eesti kümnevõistlejate jaoks algas päev rõõmsates toonides, sest avajooksus stardis olnud Tilga ja Roosleht parandasid mõlemad oma isiklikku rekordit. Tilgale läks kirja 14,59 ja tippmark uuenes kuue sajandiku võrra, Roosleht nihutas oma rekordi sajandiku võrra 14,65 peale. Lillemetsale läks teises jooksus kirja 14,64.

Päeva avaala võitis Ehammer enda jaoks väga hea ajaga 13,48 ning võttis oma rekordigraafikuga võrreldes taas mõned punktid plussi. Neugebauer sai kirja korraliku 14,57, Warner (13,89) andis oma parimaga võrreldes punkte ära, aga tema isiklik rekord on ka nii hea kui 13,27 - selle ajaga oleks tõkkejooksu Pariisi olümpiafinaalis saanud kuuenda koha.

Enne võistlust:

Mullu Götzises 8405 punktiga üheksanda koha saanud Tilgal on praeguse seisuga Euroopa meistrivõistluste pilet taskus ja ilmtingimata kõrget punktiskoori jahtima ei lähe, kuid loodab pakkuda stabiilse võistluse.

"Eelmine aasta, kui see 8400 punkti üksikaladeks lahti võtta, siis seal oli paar väga nõrka ala ja paar väga tugevat ala," rääkis Tilga enne Götzise võistlust ERR-ile. "Näiteks kõrgust ma hüppasin seal 1.91 ja teivas oli ainult neli pool. Aga samas ketas oli vist 51 pool ja oda oli hea. Võib-olla eesmärk on teha stabiilsem võistlus. Võib-olla need halvad alad ära jätta – siis äkki tuleb midagi normaalset kokku ka," muigas ta.

Kõigi kolme eestlase jaoks on see hooaja esimeseks kümnevõistluseks; Rooslehel ja Lillemetsal on Götzisest häid mälestusi, sest just siin püstitasid mõlemad oma praeguse isikliku rekordi.

Lisaks Tilgale on Götzises võistlustules veel üheksa karjääri jooksul üle 8500 punkti kogunud meest, teiste seas Damian Warner, Leo Neugebauer ja Pierce Lepage. Maailma edetabelijuhiks on praegu 8420 punktiga ameeriklane Hakim McMorris, kes on samuti Götzises kohal. Naiste seitsmevõistluses lööb kaasa Erki Noole juhendatav Saga Vanninen.

Eestlaste ja valitud konkurentide rekordiseeriad:

Karel Tilga 8681 (10,84 (897) - 7.58 (1852) - 15.75 (2688) - 2.05 (3538) - 48,58 (4419) - 14,68 (5308) - 50.57 (6190) - 4.80 (7039) - 66.42 (7874) - 4.20,73)

Rasmus Roosleht 8241 (10,81 (903) - 7.19 (1762)- 15.74 (2597) - 2.03 (3428) - 49,29 (4276) - 14,83 (5146) - 47.96 (5974) - 4.90 (6854) - 60.63 (7601) - 4.46,46)

Risto Lillemets 8156 (10,98 (865) - 7.11 (1705) - 14.55 (2467) - 2.00 (3270) - 49,66 (4100) - 14,33 (5032) - 43.11 (5760) - 5.00 (6670) - 60.55 (7416) - 4.30,72)

Damian Warner 9018 (10,12 (1066) - 8.24 (2189) - 14.80 (2966) - 2.02 (3788) - 47,48 (4722) - 13,46 (5767) - 48.67 (6610) - 4.90 (7490) - 63.44 (8280) - 4.31,08)

Leo Neugebauer 8961 (10,64 (942) - 7.86 (1967) - 17.46 (2909) - 2.07 (3777) - 48,03 (4685) - 14,36 (5614) - 57.70 (6646) - 5.21 (7622) - 56.64 (8309) - 4.44,61)

Pierce LePage 8909 (10,45 (987) - 7.59 (1944) - 15.81 (2784) - 2.08 (3662) - 47,21 (4610) - 13,77 (5614) - 50.98 (6505) - 5.20 (7477) - 60.90 (8228) - 4.39,88)

Niklas Kaul 8691 (11,27 (801) - 7.19 (1660) - 15.10 (2456) - 2.02 (3278) - 48,48 (4164) - 14,64 (5058) - 49.20 (5912) - 5.00 (6822) - 79.05 (7850) - 4.15,70)

Götzise kümnevõistluse ajakava:

Laupäev
12.45 100 meetri jooks
13.55 Kaugushüpe
15.35 Kuulitõuge
17.00 Kõrgushüpe
19.00 400 meetri jooks

Pühapäev
11.05 110 meetri tõkkejooks
12.10 Kettaheide
14.00 Teivashüpe
16.45 Odavise (B-grupp)
17.45 Odavise (A-grupp)
19.00 1500 meetri jooks

