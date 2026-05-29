Suri mitmekordne Stanley karikavõitja Claude Lemieux

Claude Lemieux
Neljapäeval suri 60 aasta vanuselt jäähokiliiga NHL kunagine tähtmängija ja nelja Stanley karika võitja Claude Lemieux.

Uudise endise tippmängija ja hilisema agendi surmast avaldas NHL-i vilistlasorganisatsioon. Surma täpsemaid asjaolusid ei avalikustatud.

Tema lahkumine oli ootamatu, sest alles esmaspäeval tegutses Lemieux Montrealis sealse Canadiensi ja Carolina Hurricanesi vahelisel idakonverentsi finaalseeria kolmandal mängul tõrvikukandjana.

"NHL leinab neljakordse Stanley karika võitja ja hokiajaloo ühe suurema suurte mängude mängija surma," lisas liiga volinik Gary Bettman.

1980. aastate keskel NHL-is kanda kinnitanud Lemieux aitas Montreal Canadiensi 1986. aastal Stanley karikavõiduni. Hiljem kordas ta sama New Jersey Devilsiga (1995) ning kahel korral Colorado Avalanche'iga (1996, 2000).

1995. aastal omistati talle ka Stanley karikavõistluste kõige väärtuslikumale mängijale mõeldud Conn Smythe'i trofee. Ta on Stanley karikavõistluste kõigi aegade väravaküttide tabelis 80 tabamusega üheksandal kohal.

Kokku pidas ta NHL-is 1215 põhiturniiri kohtumist, viskas 379 väravat ja andis 407 resultatiivset söötu ehk korjas 786 resultatiivsuspunkte. Samas kogunes tema nimele ka tervelt 1777 trahviminutit.

12:28

