Sidney Crosby asub jahtima teist MM-tiitlit

Sidney Crosby
Kanada hokilegend Sidney Crosby teeb tänavu kaasa ka teisel suurturniiril ja osaleb koondisega peagi algavatel maailmameistrivõistlustel Šveitsis.

38-aastane Crosby on varem osalenud neljal MM-turniiril ja krooniti 2015. aastal ka maailmameistriks. Tänavusel olümpiaturniiril oli ta hõbedal lõpetanud Kanada koondise kapten, aga sai turniiri jooksul viga ja lõpuni ei mänginud.

Crosbyl tekkis võimalus maailmameistrivõistlustel osaleda pärast seda, kui tema koduklubi Pittsburgh Penguins langes Stanley karikavõistluste avaringis välja.

Jäähoki maailmameistrivõistlused toimuvad Šveitsi linnades Zürichis ja Fribourgis 15.-31. mail. Kanada koondis mängib B-alagrupis, kus esimene mäng peetakse reedel, 15. mail Rootsiga. Hiljem tuleb veel kohtuda Itaalia, Taani, Norra, Sloveenia, Slovakkia ja Tšehhiga.

Tiitlit asub kaitsma Milano Cortina mängude olümpiavõitja USA, kes mängib A-grupis koos võõrustaja Šveitsi, Soome, Saksamaa, Läti, Austria, Ungari ja Suurbritanniaga.

Toimetaja: Siim Boikov

Sidney Crosby asub jahtima teist MM-tiitlit

