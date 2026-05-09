Harjule kolm torget teinud Levadia kindlustas esikohta

Tallinna FCI Levadia kasvatas oma edu koduses jalgpalli Premium liigas viiele punktile, alistades koduväljakul Harju JK Laagri 3:0.

Levadia läks A. Le Coq Arenal enam kui 350 pealtvaataja ees juhtima 39. minutil Wendelli tabamusest, kaks minutit hiljem saatis palli harjukate võrku Mark Oliver Roosnupp.

Levadia oli seejärel mitmel korral kolmandale väravale lähedal, aga lõpuks tuli selleks oodata normaalaja viimase minutini, mil värava eest leiti üles Enock Kofi Otoo, kes vormistas Levadiale kindla 3:0 võidu. Ühtlasi tähistas see Levadia neljandat järjestikust võitu.

11 mänguvooru jooksul pole Levadia veel kaotusvalu tundnud, 27 punktiga jätkatakse liigatabeli tipus, edestades Nõmme Kaljut (22 p) viie punktiga. Kolmandal kohal jätkab Tallinna FC Flora (18 p), keda Kalju pühapäeval võõrustab.

Täna õhtul toimub Premium liigas veel üks mäng, kui Pärnu Vaprus võõrustab Narva Transi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

