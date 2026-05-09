Solberg tõusis hoolduspausiks neljandalt kohalt liidriks

Oliver Solberg. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Autoralli MM-hooaja kuuendal etapil Portugalis tõusis laupäevase võistluspäeva hoolduspausiks liidrikohale Oliver Solberg (Toyota).

Päeva kaks esimest kiiruskatset võitsid Sami Pajari (Toyota) ja Adrien Fourmaux (Hyundai). Üldarvestuses jätkas 12. katse järel liidrina Sebastien Ogier (Toyota).

13. katsel näitas konkurentidest napilt paremat minekut Solberg, kes võitis seejärel ka hoolduspausile eelnenud 14. katse ja tegi seda nii võimsalt, et pööras kokkuvõttes 18,6-sekundilise kaotuse Ogier'le 0,5-sekundiliseks eduks.

Viimasena rajale pääsenud üheksakordse maailmameistri hoogu pidurdas 14. katsel tugev vihmasadu. "Uskumatu! Tundsin, et andsin endast keerulistes oludes parima, aga pidamist ei olnud. Mul ei ole õrna aimugi, kuidas see [Solbergi võiduaeg] on võimalik," ütles Ogier.

Samuti oli raskustes Thierry Neuville (Hyundai), kes langes kokkuvõttes kolmandale kohale. "Tundus, et olud läksid järjest hullemaks. Ma ei kartnud vihma, üritasin selle pidamisega endast maksimumi anda," sõnas Neuville.

Solberg edestab 14. katse järel kokkuvõttes Ogier'd 0,5 ja Neuville'i 2,6 sekundiga. Vähem kui minutiga kaotavad liidrile veel Pajari (+8,1), Elfyn Evans (Toyota; +17,8), Fourmaux (+29,5) ja Takamoto Katsuta (Toyota; +58,0).

Laupäevase võistluspäeva õhtuses osas sõidetakse viis kiiruskatset.

Toimetaja: Henrik Laever

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

