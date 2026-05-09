Solberg tõusis hoolduspausiks neljandalt kohalt liidriks

Päeva kaks esimest kiiruskatset võitsid Sami Pajari (Toyota) ja Adrien Fourmaux (Hyundai). Üldarvestuses jätkas 12. katse järel liidrina Sebastien Ogier (Toyota).

13. katsel näitas konkurentidest napilt paremat minekut Solberg, kes võitis seejärel ka hoolduspausile eelnenud 14. katse ja tegi seda nii võimsalt, et pööras kokkuvõttes 18,6-sekundilise kaotuse Ogier'le 0,5-sekundiliseks eduks.

Viimasena rajale pääsenud üheksakordse maailmameistri hoogu pidurdas 14. katsel tugev vihmasadu. "Uskumatu! Tundsin, et andsin endast keerulistes oludes parima, aga pidamist ei olnud. Mul ei ole õrna aimugi, kuidas see [Solbergi võiduaeg] on võimalik," ütles Ogier.

Samuti oli raskustes Thierry Neuville (Hyundai), kes langes kokkuvõttes kolmandale kohale. "Tundus, et olud läksid järjest hullemaks. Ma ei kartnud vihma, üritasin selle pidamisega endast maksimumi anda," sõnas Neuville.

Solberg edestab 14. katse järel kokkuvõttes Ogier'd 0,5 ja Neuville'i 2,6 sekundiga. Vähem kui minutiga kaotavad liidrile veel Pajari (+8,1), Elfyn Evans (Toyota; +17,8), Fourmaux (+29,5) ja Takamoto Katsuta (Toyota; +58,0).

Laupäevase võistluspäeva õhtuses osas sõidetakse viis kiiruskatset.