Ogier saavutas otsustavaks võistluspäevaks enam kui 20-sekundilise edu

Päeva kaks esimest kiiruskatset võitsid Sami Pajari (Toyota) ja Adrien Fourmaux (Hyundai). Üldarvestuses jätkas 12. katse järel liidrina Sebastien Ogier (Toyota). 13. katsel näitas konkurentidest napilt paremat minekut Solberg, kes võitis seejärel ka hoolduspausile eelnenud 14. katse ja tegi seda nii võimsalt, et pööras kokkuvõttes 18,6-sekundilise kaotuse Ogier'le 0,5-sekundiliseks eduks.

Viimasena rajale pääsenud Ogier' hoogu pidurdas 14. katsel tugev vihmasadu. "Uskumatu! Tundsin, et andsin endast keerulistes oludes parima, aga pidamist ei olnud. Mul ei ole õrna aimugi, kuidas see [Solbergi võiduaeg] on võimalik," ütles üheksakordne maailmameister.

Samuti oli raskustes Thierry Neuville (Hyundai), kes langes kokkuvõttes kolmandale kohale. "Tundus, et olud läksid järjest hullemaks. Ma ei kartnud vihma, üritasin selle pidamisega endast maksimumi anda," sõnas Neuville.

Ogier taastas hoolduspausi järel aga katsevõiduga oma edu, edestades Solbergi 4,5 sekundiga. Pärast seda veel kolm katset võitnud Ogier kasvatas päeva lõpuks oma edu 21,9-sekundiliseks, teisel kohal jätkab Neuville ning esikolmikusse mahtus veel Sami Pajari (Toyota). 16. katsel rehvi kaotanud Solberg läheb otsustavale võistluspäevale vastu neljandalt kohalt (+49,6).

Pühapäeval läbitakse Portugali rallil neli kiiruskatset kogupikkusega 65,56 kilomeetrit. Päeva esimene kiiruskatse saab alguse Eesti aja järgi kell 10.05, punktikatse kell 15.15.