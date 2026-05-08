Suppi sprintis end vihmasel Rahutuuri avaetapil esikümnesse

Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Tšehhis 54. korda alanud juunioride Rahutuuri (Rahvuste Karikasari) avaetapil (Litomerice – Uštek; 110,2 km) pälvis Eesti koondise liige Sebastian Suppi üheksanda koha.

Võidu teenis itaallane Brandon Fedrizzi (2:40.12), kes edestas norralast Mads Furenesi kahe ja peagrupi kiireimat, kanadalast Amos Scotti nelja sekundiga, vahendab ejl.ee.

"Jalg oli hea kuni vihma hakkas sadama. See tõmbas jala täiesti kinni. Püsisin siiski esimeses grupis ära ja üritasin lõpus sprintida ka. Võin üheksanda kohaga rahule jääda," ütles Suppi.

Teistest eestlastest sai Lukas Bobkin (+4.24) 104., Karel Gustav Rei (+6.27) 114. ja Hugo-Hendrik Orav (+6.27) 118. koha. Niklas Lond tulemust kirja ei saanud.

Reedel sõidetakse velotuuril 8,8-kilomeetrine temposõit ja 63,8-kilomeetrine grupisõit.

Jaapanis alanud Kumano velotuuri (UCI 2.2) avaetapil (Inami – Inami; 125,4 km) teenis Rein Taaramäe (Kinan Racing Team; +0.24) 26. koha. Võitu pälvis hollandlane Nils Sinschek (Li Ning Star; 2:51.56). Reedel sõidetakse Kozagawa teedel 127,5 kilomeetrit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

