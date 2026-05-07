Virves jäi Portugali ralli avakatsel tee äärde

Robert Virves. Autor/allikas: robertvirves/X
Autoralli MM-hooaja kuuendal etapil Portugalis pidi Robert Virves (Škoda Fabia RS Rally2) juba avakatsel katkestama.

Virves näitas Rally2 masinate arvestuses kahes esimeses vaheajapunktis väga head kiirust, kuid kolmanda vaheajapunktini ei jõudnud, sest jäi 6,7 kilomeetri järel tee äärde seisma. Veel ei ole teada, mis probleem eestlast tabas.

WRC2 klassis punktide eest sõitev Romet Jürgenson (Ford Fiesta Rally2) sai 12. koha, kaotades võitjale Teemu Suninenile (Toyota GR Yaris Rally2) 12,8 sekundit.

Ralli liidriks asus Adrien Fourmaux (Hyundai), kes läbis katse ajaga 11.06,6. Kohe tema kannul lõpetasid Toyota piloodid Elfyn Evans ja Oliver Solberg, kes kaotasid prantslasele vastavalt 0,1 ja 0,2 sekundiga. Esiviisikusse mahtusid veel Dani Sordo (Hyundai; +1,2) ja Sami Pajari (Toyota; +2,4).

Neljapäeval sõidetakse veel kaks kiiruskatset.

Toimetaja: Henrik Laever

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

