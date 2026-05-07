Virves jäi Portugali ralli avakatsel tee äärde

Virves näitas Rally2 masinate arvestuses kahes esimeses vaheajapunktis väga head kiirust, kuid kolmanda vaheajapunktini ei jõudnud, sest jäi 6,7 kilomeetri järel tee äärde seisma. Veel ei ole teada, mis probleem eestlast tabas.

WRC2 klassis punktide eest sõitev Romet Jürgenson (Ford Fiesta Rally2) sai 12. koha, kaotades võitjale Teemu Suninenile (Toyota GR Yaris Rally2) 12,8 sekundit.

Ralli liidriks asus Adrien Fourmaux (Hyundai), kes läbis katse ajaga 11.06,6. Kohe tema kannul lõpetasid Toyota piloodid Elfyn Evans ja Oliver Solberg, kes kaotasid prantslasele vastavalt 0,1 ja 0,2 sekundiga. Esiviisikusse mahtusid veel Dani Sordo (Hyundai; +1,2) ja Sami Pajari (Toyota; +2,4).

Neljapäeval sõidetakse veel kaks kiiruskatset.