Kolmandal minutil skoorinud PSG mängib taas Meistrite liiga finaalis

Poolfinaali avakohtumises kahe peale üheksa väravat löönud PSG ja Bayern alustasid ka Münchenis toimunud korduskohtumist tempokalt, kui Hvitša Kvaratshelia leidis kastis üles Ousmane Dembele, kes viis Pariisi klubi kahe mängu kokkuvõttes juhtima 6:4.

Korduskohtumises oli sündmusi ja võimalusi palju. PSG vasakäär Nuno Mendes sai varakult kollase kaardi ning puudutas 29. minutil palli käega, aga kohtunikud ei märganud seda. Vaid paar minutit hiljem puudutas PSG mängija taas oma kastis palli käega, aga kohtunikud jätsid võõrustajale penalti andmata. 33. minutil pidi Bayerni tugitala Manuel Neuer tegema suurepärase tõrje ning läks seejärel poolehoidjatele sõnu peale lugema, et need ei viskaks tribüünilt asju platsile. Mõlemal meeskonnal oli enne poolajapausi veel võimalusi, aga väravalisa ei sündinud ja PSG läks riietusruumi eduseisul.

Bayern läks teisel poolajal tabamusi jahtima ning sai taaskord omajagu võimalusi, aga ei suutnud ühtki realiseerida. Seda kuni neljanda üleminutini, mil Harry Kane palli pommlöögiga PSG väravavõrku kõmmutas. Paraku jäi Saksamaa klubi jaoks aega väheks ning PSG tagas kahe mängu kokkuvõttes 6:5 võidu.

Mullu esmakordselt Meistrite liigas võidutsenud PSG kohtub finaalis Londoni Arsenaliga, kes alistas teises poolfinaalis Madridi Atletico koondskooriga 2:1. Finaal toimub 30. mail Budapestis.