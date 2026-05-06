Tallinn Cup tõi platsile kaheksa istevõrkpalli võistkonda

Tallinnas toimunud istevõrkpalli turniir Tallinn Cup pakkus põnevaid kohtumisi nii koondiste kui klubide tasandil ning tõi kokku võistkonnad Eestist, Soomest ja Lätist.

Tallinn Cupil osales kokku kaheksa võistkonda kolmest riigist. Turniiripäeva alustas Eesti ja Läti koondise Balti liiga kohtumine, kus jäi 3:0 peale Läti koondis, vahendab Volley.ee.

Pärast koondiste vastasseisu jätkus turniir klubide arvestuses. Osalejate seas oli viis võistkonda Soomest, kaks Eestist ning üks Lätist. Esmalt toimusid alagrupimängud, millele järgnesid play-off kohtumised, mis panid paika lõpliku paremusjärjestuse.

Võidu teenis Soome võistkond KSI-Kotka A. Teise koha saavutas Läti koondis ja kolmandaks tuli samuti Soome esindus Jolepa. Parima Eesti võistkonnana lõpetas Estonia 1 neljandal kohal.

Eesti istevõrkpalli koondist ootab juba järgmine väljakutse juuni esimesel nädalavahetusel Riias, kus peetakse Riga Cup turniir ning Balti liiga teine kohtumine Eesti ja Läti vahel.

