X!

Autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad Saaremaa sprintralliga

Autoralli
Kaspar Kasari - Jaan Ohtra
Kaspar Kasari - Jaan Ohtra Autor/allikas: Pille Russi
Autoralli

Terminal autoralli Eesti meistri- ja karikavõistluste, noorteralli Eesti meistrivõistluste ja sprintralli Eesti karikavõistluste hooaeg jätkub eeloleval laupäeval Saaremaal.

Möödunud aastal esmakordselt toimunud ja võistlejatelt positiivse vastukaja saanud Pihtla RT Saaremaa sprintralli kuulub tänavu Eesti meistrivõistluste kalendrisse. Hooaja esimesele kruusaetapile registreerus 67 võistluspaari. "Osalejate arv võiks ju alati suurem olla, kuid arvestades hetke majandusseisu olen võistlejate arvuga rahul. Sel korral on kavas üks katse rohkem, kui oli eelmisel aastal. Mullusega kattub võistluse esimene katse, teised kaks on erinevad. Hoolduspark asub endiselt Metsküla külaseltsi territooriumil," sõnas peakorraldaja Avo Reimla.

Tänavuse Pihtla RT Saaremaa sprintralli stardirivi avavad senise hooaja ainsa etapi võitnud Karl Martin Volver - Annika Sõna (Škoda Fabia Proto), kelle järel saavad rajale möödunud aasta Saaremaa sprintralli võitjad Kaspar Kasari - Rainis Raidma (Ford Fiesta Rally2).

"Vaatame, et kuidas me tempos oleme, kuid ma arvan Volveriga saab päris põnev olema. Mulle isiklikult väga meeldib selline kompaktne formaat, kus tuled teed päevaga ralli ära , saab kogu aeg sõita ja pole niisama passimist. Mina oleks poolt, kui Saaremaal saaks kevadel sellises formaadis terve Eesti meistrivõistluste pikkuse etapi sõita, sest muidu sõidame seal sõita vaid sügisel. Eesmärgiks on eelmise aasta esikoha kaitsmine," rääkis Kasari.

Numbri all kolm teeb hooaja esimese koduste meistrivõistluste stardi Priit Koik, kes on tavapärase Rally2 auto vahetanud EMV3 klassi Renault Clio Rally3 auto vastu ja kelle kõrval sel korral istumas Hendrik Kraav. Koik / Kraav järel on aasta esimesel kruusarallile startimas EMV5 klassi liidrid Taavi Niinemets / Arvo Liimann (Mitsubishi Lancer Evo IX), kellele on Saaremaal konkurentsi tulnud pakkuma kuus võistluspaari.

Pihtla RT Saaremaa sprintralli avakatsele antakse start laupäeval 12.15. Kokku ootab võistlejaid ees kuus kiiruskatset ja 50,23 katsekilomeetrit. Sprintrallil sõidetakse pool Eesti meistrivõistluste tavaetapi distantsist ja jagatakse välja pooled punktid.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

20:48

Neuville oli Portugali ralli testikatsel kiireim, Fourmaux kolmas

17:35

Autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad Saaremaa sprintralliga

16:57

Aava ja Siitan asutasid noortele talentidele rallikooli

03.05

Vaher oli Hispaanias kõigil katsetel kiireim ja teenis esimese rallivõidu

26.04

Ogier saavutas hooaja esimese võidu

25.04

Ogier'l on Kanaaridel enne otsustavat päeva Solbergi ees väike edu

24.04

Toyotal on Kanaari saartel viisikjuhtimine, esikohal Ogier

24.04

WRC-ga liituv Hispaania meeskond tahab rooli taha Dani Sordot

24.04

Nördinud Neuville: me ei võistle enam Toyotaga

24.04

Katsuta saab Kanaari saartel lisaks Tänakule toetuda ka Rovanperä juhistele

23.04

Kanaari saarte ralli avakatsel võidutses Katsuta, eestlased tagasihoidlikud

23.04

Kanaari saarte testikatsel oli kiireim Solberg, eestlastest Jürgenson

17.04

Ott Tänak valmistab ette Toyota 2027. aasta autot

17.04

Vaheri ja Janseni hooaeg jätkub Portugali meistrivõistluste avaetapiga

14.04

Eesti rallitiimi pealik: unistada tuleb suurelt, siis juhtuvad suured asjad

sport.err.ee uudised

21:21

Kullamäe ja Vene pidid Leedu kõrgliigas kaotusega leppima

20:48

Neuville oli Portugali ralli testikatsel kiireim, Fourmaux kolmas

20:15

Vapruse alistanud Paide pääses karikafinaali ja tagas koha eurosarjas

19:53

Eesti tõstjad võitsid EM-il kaks üksikala hõbemedalit

19:19

Kirpu skooris taaskord, aga koduklubi tiitlilootus sai hoobi

18:47

Kopecky võttis Vuelta liidrisärgi omale, Ebras 99.

18:12

Tallinn Cup tõi platsile kaheksa istevõrkpalli võistkonda

17:35

Autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad Saaremaa sprintralliga

16:57

Aava ja Siitan asutasid noortele talentidele rallikooli

16:21

Metsa mängud St. Paulis võivad olla mängitud

15:47

Kohtunikega madistav Bostoni tähtmängija sai trahvikviitungi

15:02

Eesti ringrajasõitjad saavutasid Balti hooaja avaetapil palju esikolmikukohti

14:46

Kuuele Eesti vutiklubile väljastati eurosarja litsents

14:14

Nuudi teenis Rootsis kolmanda võidu

13:43

17 murdepalli tõrjunud Lajal pääses tõelise maratoni järel veerandfinaali

13:10

Iraani osalemine jalgpalli MM-il on endiselt küsimärgi all, nõutakse garantiid

12:38

Pealtvaataja vahistati Man City ründaja solvamise pärast

12:17

Porto ostis Arsenalist edukalt kohanenud kaitsemängija

11:34

Markus Kajak tuli Saksamaal teiseks

11:21

Eesti jaht teenis Vahemerel kindla esikoha

loetumad

05.05

A-gruppi tõusnud Eesti jäähokikoondis lõpetas MM-turniiri kaotusega Hiinale Uuendatud

05.05

Lõpusireeniga tabanud vise tõi TalTechile Kalev/Cramo üle viimaks võidu

00:01

Arsenal jõudis 20-aastase vaheaja järel taas Meistrite liiga finaali

05.05

Post lõpetas 15-aastase kaotusteseeria: leidsin augu ja karistasin ära

13:43

17 murdepalli tõrjunud Lajal pääses tõelise maratoni järel veerandfinaali

05.05

Vähidiagnoos sundis Itaalia tippkorvpallurit karjääri lõpetama

08:17

Olympiakos noppis kolmeste toel esimesena Euroliiga finaalturniiri pileti

09:20

Oklahoma City alustas LA Lakersi vastu kindla võiduga

05.05

Eesti kurlingukoondis alustab MM-i kvalifikatsiooniturniiri

16:21

Metsa mängud St. Paulis võivad olla mängitud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo