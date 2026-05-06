Autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad Saaremaa sprintralliga

Möödunud aastal esmakordselt toimunud ja võistlejatelt positiivse vastukaja saanud Pihtla RT Saaremaa sprintralli kuulub tänavu Eesti meistrivõistluste kalendrisse. Hooaja esimesele kruusaetapile registreerus 67 võistluspaari. "Osalejate arv võiks ju alati suurem olla, kuid arvestades hetke majandusseisu olen võistlejate arvuga rahul. Sel korral on kavas üks katse rohkem, kui oli eelmisel aastal. Mullusega kattub võistluse esimene katse, teised kaks on erinevad. Hoolduspark asub endiselt Metsküla külaseltsi territooriumil," sõnas peakorraldaja Avo Reimla.

Tänavuse Pihtla RT Saaremaa sprintralli stardirivi avavad senise hooaja ainsa etapi võitnud Karl Martin Volver - Annika Sõna (Škoda Fabia Proto), kelle järel saavad rajale möödunud aasta Saaremaa sprintralli võitjad Kaspar Kasari - Rainis Raidma (Ford Fiesta Rally2).

"Vaatame, et kuidas me tempos oleme, kuid ma arvan Volveriga saab päris põnev olema. Mulle isiklikult väga meeldib selline kompaktne formaat, kus tuled teed päevaga ralli ära , saab kogu aeg sõita ja pole niisama passimist. Mina oleks poolt, kui Saaremaal saaks kevadel sellises formaadis terve Eesti meistrivõistluste pikkuse etapi sõita, sest muidu sõidame seal sõita vaid sügisel. Eesmärgiks on eelmise aasta esikoha kaitsmine," rääkis Kasari.

Numbri all kolm teeb hooaja esimese koduste meistrivõistluste stardi Priit Koik, kes on tavapärase Rally2 auto vahetanud EMV3 klassi Renault Clio Rally3 auto vastu ja kelle kõrval sel korral istumas Hendrik Kraav. Koik / Kraav järel on aasta esimesel kruusarallile startimas EMV5 klassi liidrid Taavi Niinemets / Arvo Liimann (Mitsubishi Lancer Evo IX), kellele on Saaremaal konkurentsi tulnud pakkuma kuus võistluspaari.

Pihtla RT Saaremaa sprintralli avakatsele antakse start laupäeval 12.15. Kokku ootab võistlejaid ees kuus kiiruskatset ja 50,23 katsekilomeetrit. Sprintrallil sõidetakse pool Eesti meistrivõistluste tavaetapi distantsist ja jagatakse välja pooled punktid.