Aava ja Siitan asutasid noortele talentidele rallikooli

Kokku koosnes esimese lennu programm viiest osast, koolitajateks olid Eesti tippsõitjad ja teised oma ala parimad. "Selline osalejate huvi oli meie jaoks väga positiivne. Usun, et suutsime kõnetada suuremat osa hetkel noorte autospordis olevaid sõitjaid. See andis meile algusest peale kindluse, et sellist projekti on Eestis vaja. Mis meelde jäi oli see, et noortel terve programmi ajal silmad särasid nad said endale kindlasti uusi sõpru ja vajalikke kontakte," rääkis Janno Siitan.

Kahe sõiduosa kõrval, kus sõideti nii lumel, kruusal kui asfaldil, said noored autosportlased omandada teadmisi muuhulgas võistlusreeglitest ja ohutusest, kiiruslegendi koostamisest teoorias ja praktikas ja kaardilugeja tööst.

"MRF Noorte rallikooli puhul hindan väga seda, et saime väga põhjaliku programmi, kus oli hästi seotud sõiduosa ja teoreetiline pool, mis on väga oluline. Saime seda teha Eesti parimate juhendamisel ja see andis tulevikuks vajalikke kontakte. Ma hindan kõrgelt kogu programmi, mis oli praktiliselt üles ehitatud," rääkis programmis osalenud Grete Mia Koha. "Esmalt tuleb end ennekõike kohalikul tasemel tõestada, ja alles seejärel saab seada kaugemaid eesmärke."

Suurem osa sõidutreeneritest on just noorema põlvkonna sõitjad, kes tõdesid, et kui neil oleks oma karjääri alguses selline võimalus olnud, oleks see olnud kindlasti abiks ja võib-olla oleks mõned otsused teistmoodi tehtud.

Romet Jürgensonile oli osalemine treenerina hea kogemus. "Omapoolne kogemus oli väga hea, osalejad olid ise aktiivsed ja meie käest küsiti palju küsimusi. Oli palju huvitavaid ja avatud vestlusi. Tean ise, et noorena on raske kuhugi suunda minema hakata, kui pole baasideed. Programmis oli erinevaid sõitjaid koolitamas ja usun, et noored said siit hea komplekti teadmisi kokku, millega edasi liikuda. Hea, et Eestis sellisel moel teadmisi jagatakse ja mul oli rõõm olla osa sellest protsessist," rääkis Jürgenson.

Mattias Kõrge, Romet Jürgenson ja Timmu Kõrge Autor/allikas: Karli Saul

Siitani sõnul tekkis noorte ja koolitajate vahel hea sünergia. "Nooremad koolitajad oli meie teadlik valik. Noortele tähendab palju, kui sulle jagab nõuandeid näiteks Romet Jürgenson või Jaspar Vaher. Olen kindel, et neil saab olema rohkem omavahelist suhtlust ja kogemuste jagamist. Tean, et neil on juba olnud juttu, et peale projekti veel teha ühiseid kokkusaamisi," sõnas programmi asutaja.

MRF Noorte Rallikoolis osalesid Kerli Vilu, Kermo Müil, Gregor Kiider, Markus Kasepõld, Mattias Kõrge, Oliver Takk, Henry Heinam, Uku Märt Aabna, Emili Verliin, Karl Marek Kamla, Grete Mia Koha, Karoli Nagel, Kaur Einola, Keiti Eerik, Robin Roose, Lukas Leivat, Sander Mõik, Geir Genor Muttik, Trevon Aava, Tristan Aava, Jako Samm ja Annina Männiksaar.

Lektoriteks olid Kuldar Sikk, Urmo Aava, Camilla Themas, Juss Roden, Tarmo Tiits, Liisa Hell ning sõidutreeneriteks Jaspar Vaher, Patrick Enok, Romet Jürgenson, Joosep Planken, Priit Koik, Mark-Egert Tiits ja Urmo Aava.