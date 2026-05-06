Nuudi teenis Rootsis kolmanda võidu

Teises ringis ootab Nuudit taas rootslanna Sara Dahlström, kes sai avaringis jagu kõrgeima paigutuse teeninud Hiina tennisistist Jialin Tianist (WTA 589.) 6:3, 4:6, 6:1.

25-aastane Nuudi alustas mängudega kvalifikatsioonist, kus sai eelnevalt jagu rootslannast Nicole Saidizandist 6:2, 6:0 ja itaallannast Ylenia Zoccost 6:0, 6:3.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: