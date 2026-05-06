Nuudi teenis Rootsis kolmanda võidu
Eesti tennisist Maileen Nuudi alistas Kalmaris toimuval W15 taseme ITF-i turniiri põhitabeli avaringis kohaliku mängija Emina Honici 7:6 (7:4), 6:1.
25-aastane Nuudi alustas mängudega kvalifikatsioonist, kus sai eelnevalt jagu rootslannast Nicole Saidizandist 6:2, 6:0 ja itaallannast Ylenia Zoccost 6:0, 6:3.
Teises ringis ootab Nuudit taas rootslanna Sara Dahlström, kes sai avaringis jagu kõrgeima paigutuse teeninud Hiina tennisistist Jialin Tianist (WTA 589.) 6:3, 4:6, 6:1.
Toimetaja: Siim Boikov