Nuudi teenis Rootsis kolmanda võidu

Maileen Nuudi
Maileen Nuudi
Eesti tennisist Maileen Nuudi alistas Kalmaris toimuval W15 taseme ITF-i turniiri põhitabeli avaringis kohaliku mängija Emina Honici 7:6 (7:4), 6:1.

25-aastane Nuudi alustas mängudega kvalifikatsioonist, kus sai eelnevalt jagu rootslannast Nicole Saidizandist 6:2, 6:0 ja itaallannast Ylenia Zoccost 6:0, 6:3.

Teises ringis ootab Nuudit taas rootslanna Sara Dahlström, kes sai avaringis jagu kõrgeima paigutuse teeninud Hiina tennisistist Jialin Tianist (WTA 589.) 6:3, 4:6, 6:1.

Toimetaja: Siim Boikov

