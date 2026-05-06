Olympiakos noppis kolmeste toel esimesena Euroliiga finaalturniiri pileti

Pireuse Olympiakos alistas korvpalli Euroliiga veerandfinaali kolmandas mängus Monaco 105:82 (26:17, 35:23, 21:24, 23:18) ja pääses finaalturniirile.

Võõrsil juba poolajaks 21 punktiga juhtima asunud Olympiakos hoidis kindlat edu lõpuni ja võitis seeria mängudega kolm-null. Kõik kolm kohtumist olid üsna ühepoolse skooriga: kodumängud tulid vastavalt 21- ja 30-punktiste võitudega.

Kolmandas kohtumises viskas Olympiakose kasuks 22 punkti Evan Fournier. 18 punktiga panustas Alec Peters. Monaco ridades viskas Matthew Strazel 21 silma, Jaron Blossomgame lisas 19 ja Mike James 16 punkti.

Kreeka klubi tabas kohtumise jooksul 18 kaugviset, mis on ühtlasi Euroliiga sõelmängude rekord.

Olympiakos jõudis Euroliiga finaalturniirile viiendat korda järjest, aga eelmisel neljal korral pole tiitlini jõutud: 2023. aastal lõpetati teisel kohal, mullu ja tunamullu teeniti pronksmedalid.

Tel Avivi Hapoel alistas kodus Madridi Reali 76:69 (18:21, 16:15, 21:10, 21:23) ja asus seeriat kaks-üks juhtima. Elijah Bryant ja Chris Jones viskasid võitjate kasuks 19 punkti, Trey Lyles tõi Realile 14 silma.