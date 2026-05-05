Neidude jalgpallikoondis alistas Usbekistani penaltiseerias

Eesti asus kohtumist juhtima juba 4. minutil, kui Merlin Toirk võttis rünnaku individuaalselt ette, edestas kiirusega vastaseid ning realiseeris võimaluse kindlalt. 23. minutil näitas Toirk taas head minekut, kui mängis üle mitu kaitsjat ja pääses löögile, kuid pall lendas mööda. Minut hiljem suurendas Eesti eduseisu: lühikeste söötude järel jõudis pall Nora Mai Koolini, kes saatis selle madala ja terava löögiga võrku. 27. minutil kasvatati eduseis kolmeväravaliseks vastaste omavärava abil. Enne vaheajavilet lubati aga Usbekistanil kaks väravat tagasi lüüa – esmalt eksis surve alla jäänud väravavaht ning seejärel karistati ära klaarimisviga täpse kauglöögiga, vahendab jalgpall.ee.

Teist poolaega alustas Eesti sarnaselt esimesele, kui 49. minutil jõuti taas sihile. Pallivõidu järel viidi rünnak kiiresti vastase värava alla ning Toirki ja Kooli koostöö tulemusel sai viimane kirja oma teise tabamuse. Viis minutit hiljem vähendas Usbekistan vahet, kui nurgalipu lähistelt saadeti pall kaarega kauglöögist otse väravasse. Kohtumise lõppseisu vormistas vastane 70. minutil, kui lõigati vahelt eestlannade sööt ning veeretati pall väravavahi alt võrku.

Kuna normaalaeg lepiti viigiga, siis otsustas kohtumise võitja penaltiseeria, kus Eesti näitas enda 4:2 paremust. Eesti löögid realiseerisid Alisa Klimenko, Carmen Esna, Margaret Matto ja Elina Dobolina. Kuna Eesti väravavaht võttis ühe vastase tabamuse ära, piisas neljast väravalööjast.

Eesti võistleb sõprusturniiril lisaks Usbekistanile ka Kasahstani ja Iisraeli eakaaslastega. Võõrustajatega kohtuti pühapäeval, mil tunnistati vastase 5:1 paremust. Turniir lõpetatakse reedel, 8. mail Eesti aja järgi kell 8.30 mänguga Iisraeli vastu.