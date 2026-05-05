Mäeuibo sõitis tugevas konkurentsis välja kõrge koha

Võidu teenis sakslane Lino Neumann ajaga 4.06,855. Talle järgnesid slovakk Denis Kohut (+0,369) ja tšehh Ondrej Kolecik (+1,062). Mäeuibot jäi võitjast lahutama 4,103 sekundit, vahendab ejl.ee.

"Jäin võistlusega väga hästi rahule, aga natuke häiris tulemust see, et ma sain esimesel finaali sõidul raja keskel punast lippu, mis tähendas seda, et pidin finaalsõitu teist korda veel sõitma. Vaadates seda, mis konkurents võistlusel oli ja kui raske rada oli, olen tulemusega väga rahul," kommenteeris Mäeuibo.

Teistest eestlastest teenis Joosep Kantsik (4.35,078) U17 Pro klassis 16. ja Lukas Staškevitš (5.00,184) U15 Rookies klassis kümnenda koha.