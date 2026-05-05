TÄNA OTSE | A-gruppi tõusnud jäähokikoondis lõpetab MM-turniiri Hiina vastu
Täna kell 14.25 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jäähoki esimese divisjoni B-grupi MM-turniirilt, kus Eesti koondis läheb viimases mängus vastamisi Hiinaga. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Rauno Parras.
Eesti koondis võitis eelnevad neli mängu kokku väravate vahega 24:6 ning kindlustas võiduga Rumeenia üle turniiri võidu ja edasipääsu esimese divisjoni A-gruppi.
Hiina kaotas avamängus Lõuna-Koreale 4:7, kuid alistas seejärel Rumeenia (lisaajal 4:3), Hollandi (6:3) ja Hispaania (3:0).
Möödunud aastal toimunud esimese divisjoni B-grupi turniiril sai Eesti Hiina üle kindla 5:0 võidu.
Eesti koondis MM-il:
VÄRAVAVAHID
Conrad MÖLDER (6.10.1999) – Chamonix FRA
Georg VLADIMIROV (23.02.2005) – HC Panter EST
KAITSJAD
Aleksandr OSSIPOV (7.08.1987) – Nittrops IK - SWE
Dilan SAVENKOV (6.08.2001) – Norfolk Admirals USA
Niklas SILDRE (15.05.2005) – HC Panter EST
Robert OSSIPOV (2.07.2003) – Kiruna IF SWE
Roland LUHT (26.02.2006) – HC Panter EST
Jegor PROSKURIN (14.05.2005) – HC Panter EST
RÜNDAJAD
David TIMOFEJEV (4.07.2006) – Kalpa FIN
Erik POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA
Kristjan KOMBE (28.03.2000) – Kalpa FIN
Maksim LOVKOV (09.07.2003) – HC Panter EST
Marek POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA
Mark VIITANEN (4.04.1998) – GKS Tychy POL
Morten Arantez JÜRGENS (17.04.2000) – Dundee Stars GBR
Nikita ANTONOV (20.07.2007) – Bora /Vetlanda HC SWE
Nikita PUZAKOV (14.03.2001) – HC Panter EST
Maksim BURKOV (02.06.2006) - HC Dukla Jihlava CZE
Rasmus KIIK (18.11.2000) – HC Panter EST
Robert ARRAK (1.04.1999) – KH Torun POL
Vadim VASJONKIN (30.04.1996) – HC Panter EST
Andre LINDE (26.01.1999) – HC Panter EST
Peatreener: Petri SKRIKO FIN
Treener: Kaupo KALJUSTE EST
Väravavahtide treener: Mika JÄRVINEN FIN
Peamänedžer: Jüri ROOBA EST
Tehnik: Toomas REBANE EST
Meedia: Elo KULLA EST
Füsioterapeut: Siret KALBUS EST
Füsioterapeut: Liisbet TIPPI EST
