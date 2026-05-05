TÄNA OTSE | A-gruppi tõusnud jäähokikoondis lõpetab MM-turniiri Hiina vastu

Hiina kaotas avamängus Lõuna-Koreale 4:7, kuid alistas seejärel Rumeenia (lisaajal 4:3), Hollandi (6:3) ja Hispaania (3:0).

Eesti koondis võitis eelnevad neli mängu kokku väravate vahega 24:6 ning kindlustas võiduga Rumeenia üle turniiri võidu ja edasipääsu esimese divisjoni A-gruppi.

Täna kell 14.25 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jäähoki esimese divisjoni B-grupi MM-turniirilt, kus Eesti koondis läheb viimases mängus vastamisi Hiinaga. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Rauno Parras.

