KUULA OTSE | Kas jäähokikoondis on praegu rahvuskoondistest kõige tugevamal tasemel?

Eesti jäähokikoondis on Hiinas kokku pannud suurepärase MM-turniiri ning tõuseb tulevaks aastaks maailmameistrivõistluste esimese divisjoni A-gruppi. Seejuures pidi meeskond läbi ajama ilma Soome meistrivõistlustel finaali jõudnud kapteni Robert Roobata.

"Võimla" küsib kuulajatelt, kas jäähokikoondis on sportmängude koondistest praegu Eestis tugevaimal tasemel?

Korvpalli Eesti meistrivõistlustel on poolfinaal Tartu ja Pärnu vahel pakkunud ettearvamatult palju pinget. Jalgpallikoondislane Mattias Käit tuli Šveitsi meistriks. Vaatame Eesti kaugemalegi ning räägime snuukrist ja vormel 1 sarjast.