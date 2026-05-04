Tartu Ülikool suutis esialgu katastroofi ära hoida

Üllatuslikult seeria kaks esimest mängu kaotanud Tartu ladus kodusaalis kohe avaveerandil 30 punkti ja võitis avapoolaja üheksa punktiga 45:36.

Kolmandal perioodil hoideti edu kindlalt üle kümne punkti ja alles mängu lõpuminutitel hakkas Pärnu kohati lähemale jõudma, kuid tõeliselt ohtlikuks kuurortlinna meeskond enam ei saanud.

Tartu oli esmaspäeval üle nii visketabavuses kui ka lauapallide hankimises. Tartu tabas viskeid väljakult 44,1 protsenti ja haaras 36 lauda. Pärnu vastavad numbrid olid 36,5 protsenti ja 36.

Markus Ilver (17 punkti, 12 lauapalli) ja Dylan Painter (15 punkti, 11 lauapalli) panustasid võitjate esitusse kaksikduubliga. Vigastuspausi järel oli platsil ka Karl-Johan Lips, kes pallis 12 minutit ja viskas kuus silma. Pärnu toetus ennekõike Devin Harrise panusele: 21 punkti ja kaheksa resultatiivset söötu.

Tartu mängija Rasmus Andre nõustus, et kolmandas mängus oli tartlaste esitus tunduvalt parem kui kahes esimeses. "Kõvasti parem tabloo järgi - saime lõpuks võidu," lausus ta ERR-ile.

"Suutsime vastata nende füüsilisusele - olime ise ka füüsilised. Pluss see, et Malcolm [Bernard] ja Lips olid see mäng tagasi. See oli väga oluline. Nemad on ka võistkonna liidrid. See, et nemad on olemas, on meile väga tähtis."

Kuigi ülikoolivõistkonnal oli selg vastu seina, siis Andre eitas närvilisust. "Meie olime tagaajaja rollis. Ei olnud mingit pinget, pidime lihtsalt tulema mängima. Võitma ja saama neljandasse mängu," lausus ta.

Kui Pärnu liider Harris viskas esimesel veerandil 13 punkti, siis hiljem oli tartlastel temaga rahulikum. "Teisel saime temaga enam vähem hakkama," sõnas Andre. "Ma arvan, et need muudatused, mis me tema vastu poolajal tegime, töötasid."

Pärnu mängija Hendrik Eelmäe tunnistas, et rünnakul oli keerulisem kui varasemalt. "Nad olid omad korrektuurid teinud ja meil oli päris raske seda rünnakut üles saada. Kaotasime ka lauavõitluse umbes kümnega ja ei olnud piisavalt füüsilised. Sealt nad saidki selle vahe sisse," tunnistas ta.

Tartu Ülikooli seeria esimene võit tähendab, et poolfinaalidega jätkatakse Pärnus, kus Transcom võib koduseinte toel finaalipääsu kindlustada. Mäng toimub neljapäeval, 7. mail.