Prantsuse rattaspordi kuumim nimi andis Tour de France'il jah-sõna

Paul Seixas Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/PRESSE SPORTS
Prantsusmaa jalgrattaspordi imelaps Paul Seixas kinnitas esmaspäeval, et läheb tänavu suvel Tour de France'il stardijoonele.

19-aastane Decathlon CMA CGM võistkonna liige on teinud suurepärase hooaja alguse. Ta võitis aprillis Baskimaa velotuuri ja temast sai esimene prantslane, kes suutnud tulla esimeseks kõrgeima taseme mitmepäevasõidul pärast 2007. aastat, mil Christophe Moreau oli parim Dauphine velotuuril.

Prantsusmaa viimane Tour de France'i üldvõit jääb aastasse 1985 ja sellele on järgnenud mitmedekaadiline ootus, kuid väärilist järelkasvu pole tekkinud. Noor Seixas on näidanud end tänavu kevadel aga vägevalt.

Siiski on tekkinud kohalikus jalgrattaelus arutelud, kas nii varases eas on mõistlik Tour de France'il startida. Varem oli Decathloni meeskonna juhtkond viidanud, et vastav otsus langetatakse pärast Ardennes'ides toimuvaid kevadisi ühepäevasõite.

Seixas oli särav neilgi: Fleche Wallonne'il tuli esikoht ja Liege-Bastogne-Liege'il pakkus ta suurt konkurentsi Sloveenia tähele Tadej Pogacarile, kes suutis ainsana temast jagu saada.

Tour de France algab 4. juulil Barcleonas ja kulmineerub 26. juulil traditsiooniliselt Pariisis.

Toimetaja: Siim Boikov

