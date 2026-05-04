Botswanas kruviti korduvalt teatejooksu maailmarekordit

Ackeem Blake, Tina Clayton, Kadrian Goldson, Tia Clayton
Nädalavahetusel Botswanas peetud teatejooksude suurvõistlusel World Athletics Relays uuendati koguni kolm korda maailmarekordit üsna haruldases 4 x 100 meetri segateatejooksus.

Enne võistlust oli maailmarekordi mullusest Kanada neliku käes (40,30), kuid Kanada ise ületas selle koha esimeses eeljooksus (40,07) ja kolmandas alistas Jamaica ka 40 sekundi piiri (39,99).

Poolfinaalis rekordeid ei uuendatud, aga finaalis viis Jamaica maailmarekordi 39,62 peale. Nelikus tegid kaasa Ackeem Blake, Tina Clayton, Kadrian Goldson ja Tia Clayton. Kanada tuli teiseks (40,23) ja USA kolmandaks (40,33).

Kuuest distsipliinist ühel tuli esikoht ka Euroopasse: naiste 4 x 400 meetri jooksu parimaks osutus Norra (Josefine Tomine Eriksen Aks, Amalie Iuel, Astri Ertzgaard, Henriette Jäger) rahvusrekordiga 3.20,96. Teise koha sai Hispaania (3.21,25) ja kolmanda Kanada (3.22,66).

Viimasel alal ehk meeste 4 x 400 meetris suutis kodupublikut rõõmustada esikohale tulnud Botswana (Lee Bhekempilo Eppie, Letsile Tebogo, Bayapo Ndori, Busang Collen Kebinatshipi; 2.54,47), teiseks jäi Lõuna-Aafrika (2.55,07) ja kolmandaks Austraalia (2.55,20).

Naiste 4 x 100 meetris oli parim Jamaica ja meeste samal alal võidutses USA, kes teise kulla teenis 4 x 400 meetri segateatejooksus.

Kokkuvõttes oli võistluste edukaim medaliriik siiski Jamaica, kes sai kahe kulla kõrval ka ühe hõbeda. USA saagiks oli kahe kulla kõrval üks pronks.

World Athletics Relays ehk teatejooksude MM toimus kaheksandat korda. Seni on kõige rohkem võõrustanud võistlust Bahama - kokku neljal korral. Just Kariibi mere saareriigis toimub kahe aasta pärast ka järgmine võistlus.

Toimetaja: Siim Boikov

