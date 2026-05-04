Avalanche ja Wild alustasid teist ringi väravatesajuga

Kaks väravat viskas võitjate eest Cale Makar, lisaks skoorisid Sam Malinski, Jack Drury, Artturi Lehkonen, Nick Blankenburg, Devon Toews, Nazem Kadri ja Nathan MacKinnon. Wildi ridades jõudsid väravani Quinn Hughes, Mats Zuccarello, Marcus Johansson, Vladimir Tarasenko, Ryan Hartman ja Marcus Foligno.

Avalanche'i väravavaht Scott Wedgewood tõrjus 36 pealeviskest 30, Wildi puurilukk Jesper Wallstedt sai kirja 34 tõrjet.

Läinud ööl selgus ka viimane teise ringi pääseja, kui Montreal Canadiens alistas otsustavas mängus Tampa Bay Lightningu 2:1 ja võitis seeria mängudega 4:3. Teises ringis läheb Canadiens vastamisi Buffalo Sabres'iga.

Tulemused:

Tampa Bay – Montreal 1:2

Montreal võitis avaringi seeria 4:3.

Colorado – Minnesota 9:6

Colorado juhib teise ringi seeriat 1:0.