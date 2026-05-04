Suppi pälvis Tšehhis parima sprinteri särgi

Jooksikute grupist sprintis end kodupubliku rõõmuks võitjaks Jakub Tesarik (Mapei Merida Kankovsky; 2:29.15), jättes selja taha sakslased Lenny Karstedti (German Junior Racing Team) ja Onno Bieberle (Team Standert Brandenburg). Eestlase tiimikaaslane Pavlo Otmorskyi sai neljanda koha. Peagrupp kaotas parimale ühe minutiga, vahendab ejl.ee.

"Proovisime üldarvestuse teist kohta hoida ja proovida isegi võita, kuid terve sõit oli hektiline ja rünnakuid palju," rääkis Suppi. "Eelviimasel ringil sai suur grupp eest ära koos ühe mu tiimikaaslasega. See sai suure vahe sisse ja enam kätte ei saadudki. Peagrupis sprintisime minu peale ja tulin sellest esimesena üle joone, võites napilt sprindiarvestuse. Üldarvestuse koht läks kahjuks minema, aga sain kindlustunnet enne rahutuuri, et vorm on hea."

Üldarvestuses pälvis võidu lätlane Georgs Tjumins (genke – Auto Eder), edestades Mehhiko ratturit Jose Emilio Rodriguezt (A.R. Monex Pro Cycling Team; +0.00) ja Tesarikit (+0.26). Avaetapil teise koha teeninud Suppi oli kokkuvõttes 15. (+0.54). Punktiarvestuses sai eestlane napi ühepunktilise võidu Tesariki ees. Rahutuur algab Tšehhis 7. mail.

Belgias peetud meeste ühepäevasõidul Lotto Famenne Ardenne Classic (UCI 1.1; 186,7 km) pälvis Frank Aron Ragilo (Lucky Sport Cycling Team; +3.42) 69. koha. Parim oli belglane Arnaud de Lie (Lotto Intermarche).