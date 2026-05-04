Madridi Real säilitas õrna tiitlilootuse

Vinicius Junior
Hispaania jalgpalli kõrgliigas alistas Madridi Real võõrsil 2:0 Espanyoli ning säilitas õrna tiitlilootuse.

Mõlemad väravad lõi Vinicius Junior, kes avas skoori 55. minutil ja sai teise tabamuse kirja 11 minutit hiljem.

Hispaanias on hooaja lõpuni jäänud neli mängu. Liidrikohal on Barcelona 88 punktiga, Real jääb teisena neist maha 11 punktiga.

Pühapäeval võõrustab Barcelona Reali järjekordses El Clasicos, millega neil on võimalik meistritiitel ära kindlustada.

Tulemused:

Espanyol – Madridi Real 0:2
Betis – Oviedo 3:0
Getafe – Rayo Vallecano 0:2
Celta Vigo – Elche 3:1

Toimetaja: Maarja Värv

Madridi Real säilitas õrna tiitlilootuse

