Nädal piiri taga: Kask ja Cicetti lõpetasid esimese välishooaja pronksiga

Autor/allikas: VA UNIZA Žilina/Facebook
Eelmine nädal tegi Eesti võrkpalli taas medali võrra rikkamaks, kui Caterina Cicetti ning Mirjam Karoliine Kask said oma esimese välishooaja lõpus kaela Slovakkia kõrgliiga pronksi.

Kask ja Cicetti ning nende koduklubi Uniza Žilina pidasid lõppenud nädalal pronksiseerias kaks mängu. Esmalt tuli tunnistada Nitra naiskonna 3:0 (25:22, 25:16, 25:16) paremust, Kask tõi kaheksa punkti (+5) ja Cicettilt vähese mänguajaga üks punkt (-4). Seejärel saadi seeria viiendas kohtumises 3:1 (27:25, 18:25, 25:20, 25:13) võit ja jäädi seerias peale mängudega 3:2. Kaselt viimases mängus 10 punkti (+6), Cicetti lisas kolm silma (+1), vahendab volley.ee.

Rumeenia kõrgliigas tehti algust pronksiseeriaga, kus osaliseks Albert Hurda ja Renee Teppani koduklubi Zalau ning Bukaresti Steaua. Avamängu võitis 3:2 (22:25, 16:25, 25:22, 25:17, 17:15) eestlaste tööandja, Teppanilt võitjate parimana 26 punkti (+19), Hurt ei mänginud. Seeria teises vaatuses jäi samuti peale Zalau, saades 3:1 (25:23, 25:23, 15:25, 25:21) võidu. Teppan tõi taas Zalau edukaimana 22 punkti (+15), Hurt kaasa ei teinud. Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse koduklubi Galati Arcada alustab finaalseeriat Bukaresti Dünamo vastu esmaspäeva õhtul.

Itaalia esiliigas pääses Karli Alliku koduklubi Abba Pineto finaali. Poolfinaali kolmas mäng Aversa vastu võideti 3:0 (39:37, 25:17, 25:18) ja seeria võideti 2:1. Vigastatud Allik sel hooajal enam platsile ei tule. Finaali avakohtumises saadi Pordedone vastu 1:3 (13:25, 25:22, 21:25, 22:25) kaotus.

Prantsusmaa esiliigas pidi Ardo Kreegi tööandja Saint-Quentin tunnistama Frejusi 3:2 (25:18, 25:27, 18:25, 28:26, 15:9) paremust. Kreek tõi üheksa punkti (+5). Tabelis ollakse 54 punktiga neljandal kohal.

Toimetaja: Maarja Värv

üles
