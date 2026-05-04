MM-etapil teise koha saanud Kevin Saar jäi liidrikohast ilma

Saar oli kiireim nii kvalifikatsioonisõidus kui ka esimeses võistlussõidus. Teises sõidus oli ta samuti sõitu juhtimas, kui purunes rehv ja sõidu tulemus oli üheksas koht.

"Hooaja teine MM-etapp Tšehhis algas hästi. Võitsin laupäevase kvalifikatsiooni ja sain sealt maksimumpunktid. Pühapäeval esimeses sõidus sain stardivõidu ja juhtisin esimese poole sõidust, kuid siis tulid mõned vead sisse ja Partick Turrini pääses mööda. Üritasin sabas püsida ja mõned ringid enne lõppu õnnestus rünnata ja esikoht võtta," kirjeldas Saar pressiteate vahendusel. "Teises sõidus tuli taas stardivõit, kuid kolmandal ringil läks tagumine rehv katki ja olin sunnitud boksi minema, et see ära vahetada. Sellega kaotasin palju aega ja lõpetasin sõidu üheksandal kohal."

"Rada on siin väga kivine ja igal aastal lõhuvad mõned rehve, kahjuks sel korral olin mina üks nendest," lisas ta. "Hooaeg on veel pikk ees ja juba nädala pärast on järgmine etapp Saksas!"

Etapi võitnud Turrini tõusis MM-sarja liidriks, Saar on teisel kohal ja vahe on viis punkti. Kolmandal kohal olev Harry Walker jääb liidrist 21 punkti kaugusele.

Maailmameistrivõistluste järgmine etapp sõidetakse 9.-10. mail Saksamaal Kleinhau rajal.