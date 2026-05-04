Pistons jõudis 18-aastase vaheaja järel play-off'is teise ringi

Korvpalliliiga NBA play-off'is on nüüd kõik teise ringi pääsejad selgunud, viimastena tagasid koha idakonverentsi poolfinaalis Detroit Pistons ja Cleveland Cavaliers.

Idakonverentsis esimesena asetatud Pistons sai mängudega 4:3 jagu Orlando Magicust, otsustavas kohtumises jäädi kodusaalis peale 116:94. Seejuures juhtis Magic seeriat mängudega 3:1, aga Pistons võitis siis kolm mängu järjest. Viimati pääses Pistons play-off'is avaringist edasi 2008. aastal ehk koguni 18 aastat tagasi.

Võitjate parim oli Cade Cunningham 32 punkti ja 12 tulemusliku sööduga, Tobias Harris lisas 30 punkti ja võttis üheksa lauapalli. Daniss Jenkins tõi 16 punkti, Jalen Duren lisas 15 punkti ja võttis 15 lauapalli. Magicu ridades viskas Paolo Banchero 38 punkti ja võttis üheksa lauapalli.

"Meid sunniti viimase piirini pingutama," tõdes Cunningham. "See pani meid tõsiselt järele mõtlema, kuidas me mängisime, kuidas me sellesse kohta jõudsime ja kuidas me põhihooajal nii palju mänge võitsime. Tänu sellele hakkasime jälle mängima sellist korvpalli, milleks oleme võimelised."

Teises ringis ehk idakonverentsi poolfinaalis läheb Pistons vastamisi Cleveland Cavaliersiga, kes sai samuti mängudega 4:3 jagu Toronto Raptorsist. Otsustava kohtumise võitis Cavaliers kodupubliku ees 114:102.

Jarrett Allen ja Donovan Mitchell tõid mõlemad võitjatele 22 punkti, lisaks võttis Allen 19 lauapalli. James Harden lisas 18 punkti. Raptorsi parim oli Scottie Barnes 24 punkti ja üheksa lauapalliga, RJ Barrett panustas 23 punkti.

"Oleme juba keskendunud järgmisele mängule. Saame aru, et võitsime selle kohtumise, aga peame juba varsti uuesti väljakule tulema," sõnas Mitchell pärast mängu.

Pistons ja Cavaliers alustavad enda seeriat Eesti aja järgi ööl vastu kolmapäeva.

Tulemused:

Cleveland – Toronto 114:102

Cleveland võitis seeria 4:3.

Detroit – Orlando 116:94

Detroit võitis seeria 4:3.