Paidest Bundesligasse kolinud ründaja debüütvärav ei päästnud Metsa ja St. Paulit

Mängu tähtsus oli küll ette teada, kuid paraku läks start kodumeeskonna jaoks täiesti aia taha, sest Mainz avas skoori juba viieminutilise mängu järel. Uus tagasilöök saabus avapoolaja lõpu eel, kui 40. minutil viis Philipp Mwene vastased 2:0 juhtima, vahendab Soccernet.ee.

Teisel poolajal oli St. Pauli väravavõimaluste tekitamisega omajagu hädas, ehkki juba pausi järel tehti kaks vahetust ning tunni täitudes veel kaks. Neist üks osutus lõpuks siiski ka edukaks – mullu talvel Paide Linnameeskonnast otse Bundesligasse siirdunud Abdoulie Ceesay pääses 87. minutil kaitseliini selja taha ja vähendas vahe uuesti minimaalseks – 1:2. 22-aastane gambialane sai karjääri 25. Bundesliga mängus kirja esimese värava.

Lõpuminutitel said kollase kaardi veel nii Mets kui ka Ceesay, ent St. Pauli lõpuspurt jäi hiljaks. Mainzile tähendas 2:1 võit liigasse püsimajäämise lõplikku kindlustamist, St. Pauli jaoks jätkub aga närviline võitlus.

Tulemused:

St. Pauli – Mainz 1:2

Mönchengladbachi Borussia – Dortmundi Borussia 1:0

Freiburg – Wolfsburg 1:1