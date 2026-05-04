X!

Paidest Bundesligasse kolinud ründaja debüütvärav ei päästnud Metsa ja St. Paulit

Jalgpall
Karol Mets pärast kaotust Mainzile
Karol Mets pärast kaotust Mainzile Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance/Eibner-Pressefoto
Jalgpall

Karol Metsa tööandja St. Pauli jätkamine Bundesligas püsib endiselt noateral, sest kodus jäädi 1:2 alla Mainzile. Kaks vooru enne hooaja lõppu võib tabeliseisu muuta mitte ainult iga punkt, vaid isegi iga värav.

Mängu tähtsus oli küll ette teada, kuid paraku läks start kodumeeskonna jaoks täiesti aia taha, sest Mainz avas skoori juba viieminutilise mängu järel. Uus tagasilöök saabus avapoolaja lõpu eel, kui 40. minutil viis Philipp Mwene vastased 2:0 juhtima, vahendab Soccernet.ee.

Teisel poolajal oli St. Pauli väravavõimaluste tekitamisega omajagu hädas, ehkki juba pausi järel tehti kaks vahetust ning tunni täitudes veel kaks. Neist üks osutus lõpuks siiski ka edukaks – mullu talvel Paide Linnameeskonnast otse Bundesligasse siirdunud Abdoulie Ceesay pääses 87. minutil kaitseliini selja taha ja vähendas vahe uuesti minimaalseks – 1:2. 22-aastane gambialane sai karjääri 25. Bundesliga mängus kirja esimese värava.

Lõpuminutitel said kollase kaardi veel nii Mets kui ka Ceesay, ent St. Pauli lõpuspurt jäi hiljaks. Mainzile tähendas 2:1 võit liigasse püsimajäämise lõplikku kindlustamist, St. Pauli jaoks jätkub aga närviline võitlus.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Tulemused:

St. Pauli – Mainz 1:2
Mönchengladbachi Borussia – Dortmundi Borussia 1:0
Freiburg – Wolfsburg 1:1

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

08:05

Paidest Bundesligasse kolinud ründaja debüütvärav ei päästnud Metsa ja St. Paulit

00:26

Barcelona murdis Bayerni vastupanu, finaalis ootab gigantide vastasseis

03.05

ManU võitis esmakordselt kümne aasta jooksul Liverpooli mõlemas liigamängus

03.05

Mattias Käit krooniti Šveitsi jalgpallimeistriks

03.05

U-17 jalgpallineiud jäid sõprusturniiri avamängus alla Kasahstanile

03.05

Paide Linnanaiskond kerkis liidriks, Viimsi võttis tiitlikaitsjalt punkti

03.05

Käidi ja Thuni tiitlipidu lükati veel vähemalt päeva võrra edasi

02.05

Shein sai Norras kolmanda kaotuse järjest

02.05

Levadia naaseb Saaremaalt kolme punktiga

02.05

Ipswich Town tõusis tagasi Inglismaa kõrgliigasse

sport.err.ee uudised

08:42

Pistons jõudis 18-aastase vaheaja järel play-off'is teise ringi

08:05

Paidest Bundesligasse kolinud ründaja debüütvärav ei päästnud Metsa ja St. Paulit

00:26

Barcelona murdis Bayerni vastupanu, finaalis ootab gigantide vastasseis

03.05

Rumeenia alistanud Eesti jäähokikoondis kindlustas koha A-grupis Uuendatud

03.05

Mistra naiskond tahab arenemiseks rohkem rahvusvahelisi mänge

03.05

ETV spordisaade, 3. mai

03.05

Klaar F1 elektrimootoritest: eks see paraku selline arvutimäng on

03.05

Tiitlivõistlusteks valmistuv Embrich: tunnen, et kogu aeg on midagi puudu

03.05

Imelaps Antonelli võitis kolmanda järjestikuse F1 etapi

03.05

Kullamäele anti Lietkabelise võidumängus rünnakul vabad käed

03.05

ManU võitis esmakordselt kümne aasta jooksul Liverpooli mõlemas liigamängus

03.05

Kindel Pogacar võitis esimesel katsel Romandia velotuuri

03.05

Eesti meister Laasik EM-pronksist: oleme head sõbrad, meil on vaimne side Uuendatud

03.05

Ülivõimas Sinner tegi Madridis tenniseajalugu

03.05

Hezonja vägiteod vedasid Reali lisaajal Raieste koduklubi vastu võidule

03.05

Mistra lõpetas Balti mere liiga võiduga

03.05

Mattias Käit krooniti Šveitsi jalgpallimeistriks

03.05

Naiste Vuelta algas šveitslanna võiduga, Ebras 115.

03.05

Vaher oli Hispaanias kõigil katsetel kiireim ja teenis esimese rallivõidu

03.05

U-17 jalgpallineiud jäid sõprusturniiri avamängus alla Kasahstanile

loetumad

03.05

Rumeenia alistanud Eesti jäähokikoondis kindlustas koha A-grupis Uuendatud

03.05

Tribuntsov võitis USA-s kuldmedali ja oli lähedal Eesti rekordile

02.05

USA tippülikooliga liitunud Vaaks: valik oli üsna lihtne

03.05

Ülivõimas Sinner tegi Madridis tenniseajalugu

03.05

Hiinlane tuli snuukri MM-i poolfinaalis Alleni vastu raskest seisust välja

02.05

Drell oli hoos, aga mäng jäi pooleli

03.05

Imelaps Antonelli võitis kolmanda järjestikuse F1 etapi

02.05

Suri auto- ja paraspordi suurkuju Alex Zanardi

02.05

Snuukri MM-il mängiti rekordiline partii

03.05

Kullamäele anti Lietkabelise võidumängus rünnakul vabad käed

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo