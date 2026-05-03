ManU võitis esmakordselt kümne aasta jooksul Liverpooli mõlemas liigamängus

Manchesteri punane klubi alustas kodupubliku ees mängu võimsalt, kui Matheus Cunha sai kuuendal minutil Bryan Mbeumo nurgalöögi järel kaks korda karistusala joonelt üritada ning tema teine löök leidis tee võrku; 14. minutil lõikasid ManU kaitsjad Liverpooli rünnakuürituse läbi ning teisel pool väljakut pudistas Benjamin Šeško palli teisel katsel Frederick Woodmani selja taha.

Teist poolaega alustas aga teravamalt külalismeeskond. Kui Dominik Szoboszlai 47. minuti väravale eelnes Amad Diallo valesööt keskväljakul, siis üheksa minutit hiljem tegi Cody Gakpo tabamusele "eeltöö" Unitedi väravavaht Senne Lammens, kes söötis oma karistusalas otse Liverpooli mängijatele.

Viimane sõna jäi siiski võõrustajatele: kohtumise 77. minutil andis Cunha hea läbisöödu vasakule äärele, Luke Shaw tsenderdust ei suutnud Liverpooli kaitsjad puhtaks lüüa ning äsja klubiga viieaastase lepingupikenduse sõlminud Kobbie Mainoo saatis palli karistusala joonelt madala löögiga väravasse.

Manchester United võitis sel hooajal Liverpooli vastu mõlemad liigamängud, viimati juhtus see hooajal 2015/16. Ruben Amorimi lahkumise järel ManU treeneriks nimetatud endine klubi mängija Michael Carrick on nüüd võistkonna tüürinud võiduni nii Liverpooli, Manchester City, Arsenali, Tottenhami kui Chelsea üle. Võit tähendab ühtlasi, et ManU kindlustas järgmiseks hooajaks koha Meistrite liigas ning lõpetab suure tõenäosusega kolmandal kohal.