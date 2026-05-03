Hurricanes alustas Stanley karikavõistluste veerandfinaali kindla võiduga

Põhiturniiril idakonverentsis esikoha saanud Carolina alustas konverentsi kaheksanda vastu kiirelt, kui läks juba poolteist minutit pärast kohtumise algust Logan Stankoveni tabamusest juhtima. Kuus minutit hiljem suutis kodumeeskond edu kahekordistada, kui skoori tegi Jackson Blake.

Flyers oli esimese ja teise perioodi vältel suure surve all ning teise kolmandiku 17. minutil viis Stankoven Hurricanesi juhtima kolme väravaga. Otsustaval perioodil sai Flyers veidi surve alt välja ja saatis raamidesse viis viset, aga ükski neist sisse ei läinud ja Hurricanes alustas veerandfinaali kindla 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) võiduga.

"Me ei olnud vaimselt mängimiseks valmis. Võitsime eelmise seeria napilt (Pittsburgh alistati neli-kolm - toim), oleksime peaaegu üldse play-off'ist välja jäänud. Olime väga pinges ja ei suutnud selleks mänguks piisavalt toibuda. Ja siis lähebki nii nagu läks, meil ei olnud jalgu all," tõdes Flyersi peatreener Rick Tocchet.

Carolina tegi Philadelphia värava suunas 23 pealeviset, millest 12 olid raamidesse. Väravate autorid Stankoven ja Blake ning Mike Reilly said võidumängus kirja kaks resultatiivsuspunkti.

Eesti aja järgi öösel vastu esmaspäeva saab selgeks viimane veerandfinalist, kui Tampa Bay Lightning võõrustab avaseeria otsustavas kohtumises Montreal Canadiensi. Läänekonverentsis lähevad vastamisi Colorado Avalanche ja Minnesota Wild, teises veerandfinaalis Vegas Golden Knights ja Anaheim Ducks.