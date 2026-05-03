Embiid ja Maxey viisid 76ersi otsustavas mängus Celticsi üle võidule

Joel Embiid Autor/allikas: SCANPIX/AP
Philadelphia 76ersist sai korvpalliliiga NBA ajaloo 14. meeskond, kes kustutanud play-off'i seerias vastase kolm-üks edu, kui Philadelphia klubi alistas otsustavas seitsmendas mängus Boston Celticsi.

76ers alustas Bostonis toimunud otsustavat mängu hästi ning külalised läksid juba avaveerandil 15 punktiga juhtima, aga Boston kustutas selle vahe kiiresti ja jõudis ise teisel veerandil eduseisuni. Poolajapausile mindi siiski Philadelphia viiepunktilisel eduseisul ning kolmandal veerandil paisus vahe lausa 18-punktiliseks.

Idakonverentsis põhiturniiril teise koha saanud Celtics suutis ka selle vahe peaaegu kustutada ning jõudis neli minutit enne mängu lõppu ühe punkti kaugusele. Tyrese Maxey tegi seejärel aga isikliku 8:0 spurdi ning 76ersil õnnestus seitsmendas mängus teenida 109:100 (32:19, 23:31, 33:25, 21:25) võit ja edasipääs play-off'i teise ringi.

Pärast nelja mängu seerias üks-kolm kaotusseisu jäänud Philadelphia sai 14. meeskonnaks NBA ajaloos, kes sellise kaotusseisu võiduks pööranud. Bostonist saadi viimati play-off'is jagu aastal 1982.

Suurima panuse andis Philadelphia tugitala Joel Embiid, kes käis 9. aprillil pimesoolt eemaldas ja heitleb taas läbi mitme vigastuse. Keskmängija veetis platsil 39 minutit ning kogus selle ajaga 34 punkti, 12 lauapalli ja kuus korvisöötu. "Meil on mõistagi silmis suurem eesmärk, aga [Celticsi] alistamine tekitab päris hea tunde," ütles Embiid.

Otsustavatel hetkedel kaheksa vastuseta punkti visanud Maxey mängis lausa 45 minutit, viskas 30 punkti, haaras 11 lauapalli ja jagas seitse resultatiivset söötu. Uustulnuk VJ Edgecombe panustas 23 punkti. Celticsi resultatiivseim oli 33 punkti ja üheksa lauda kogunud Jaylen Brown, Derrick White lisas omalt poolt 26 punkti. Jayson Tatum pidi põlvevigastuse tõttu kohtumise vahele jätma.

Idakonverentsis seitsmenda koha saanud 76ers läheb teises ringis vastamisi kolmanda koha saanud New York Knicksiga.

Eesti aja järgi öö vastu esmaspäeva tuleb väga põnev, sest idakonverentsis peetakse kaks otsustavat kohtumist: Detroit Pistons võõrustab seitsmendas mängus Orlando Magicut ja Cleveland Cavaliers Toronto Raptorsit. Nende mängude võitjad lähevad ühtlasi teises ringis kokku.

Läänekonverentsis mängib esinumber Oklahoma City Thunder neljandana play-off'i pääsenud Los Angeles Lakersiga, teise koha saanud San Antonio Spurs läheb kokku kuuenda asetusega Minnesota Timberwolvesiga.

Embiid ja Maxey viisid 76ersi otsustavas mängus Celticsi üle võidule

