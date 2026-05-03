Suppi leidis õige mineku ja sõitis end Tšehhis pjedestaalile

Sebastian Suppi
Sebastian Suppi
Tšehhis alanud meesjuunioride velotuuril GP West Bohemia (UCI 2.1) pälvis Sebastian Suppi (Cannibal – Victorious U19 Development Team) 120,6-kilomeetrisel avaetapil teise koha.

Üheksast ratturist koosnevast jooksikute grupist oli parim norralane Mads Furenes (grenke – Auto Eder; 2:47.19). Kolmandana ületas finišijoone valitsev Euroopa meister Karl Herzog (grenke – Auto Eder).

"Olin terve sõidu aktiivne ja mul õnnestus õigesse minekusse saada, kuid kahjuks oli seal kolm grenke poissi, mis tegi olukorra palju raskemaks," ütles Suppi. "Õnneks jõudis üks mu tiimikaaslane (kanadalane Carter Deveer – toim) meile järgi ja seejärel oli natuke kergem. Lõpus olin heal positsioonil ja sprint oli hea, kuid kahjuks ei õnnestunud esimesest mööduda. Olen ikkagi sõiduga väga rahul ja homme tuleb loodetavasti võit ka."

Velotuuri teisel ja ühtlasi viimasel etapil on kavas 107,2 kilomeetrit. Suppi saab sellel startida parima sprinteri särgis.

Belgias toimunud naiste ühepäevasõidul GP Immo Zone/Vloer-en chapeweken Smetryns (UCI 1.1; 130,8 km) võidutses belglanna Lien Schampaert (Keukens Redant Cycling Team; 3:09.43). Laura Lizette Sander (Hitec Products – Fluid Control) sai 16. koha.

Prantsusmaal lõppenud Le Tour de Bretagne Cycliste velotuuri (UCI 2.2) üldarvestuses teenis Frank Aron Ragilo (Lucky Sport Cycling Team) 69. ja Romet Pajur (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) 92. koha.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

