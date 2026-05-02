Ipswich Town tõusis tagasi Inglismaa kõrgliigasse

Esiliigast langesid astme võrra madalamale ehk tugevuselt kolmandasse liigasse Oxford United, Leicester City ja Sheffield Wednesday.

Kolmas kõrgliigasse tõusev meeskond selgub üleminekumängude abil, kuhu jõudsid liigatabelis kolmandal kuni kuuendal positsioonil lõpetanud meeskonnad: Millwall (83 punkti), Southampton (80), Middlesbrough (80) ja Hull City (73). Poolfinaalidega tehakse algust 8. mail ning kõrgliigasse pääseja selgub 23. mail Wembley staadionil.

46 vooru pikkuse hooaja lõpuks kogunes Ipswichi arvele 84 punkti. Frank Lampardi juhendatav Coventry võitis esiliiga 95 punktiga. Kui Coventry mängis kõrgliigas viimati hooajal 2000/01, siis Ipswich kuulus tippseltskonda viimati hooajal 2024/25.

Ipswich tagas endale otsepääsme kõrgliigasse laupäeval toimunud esiliiga viimases mänguvoorus, kui alistas George Hirsti, Jaden Philogene'i ja Kasey McAteer'i väravatest koduväljakul Queens Park Rangersi 3:0.

Inglismaa jalgpalli kõrgliigasse tõuseb järgmiseks hooajaks esiliiga võitja Coventry City kõrval ka Ipswich Town.

