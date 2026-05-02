Levadia naaseb Saaremaalt kolme punktiga

Levadia kapten Rasmus Peetson. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpalli Premium liiga 10. voorus sai FCI Levadia võõrsil 2:1 jagu FC Kuressaarest ning jätkab tabelis liidrina.

Kuressaare läks 18. minutil juhtima, kui Levadia väravavahi Karl Andre Vallneri valesöödu järel sattus pall Rasmus Talule, kes söötis seejärel palli Gregor Rõvassepale, kes lõi selle ühe puutega Levadia võrku. 

Kuressaare eksis lahtimängul 51. minutil ning Maksimilian Skvortsov leidis karistusalas Bubacarr Tambedou, kes tegi seisuks 1:1. Levadia võiduvärav sündis 67. minutil, mil Mihkel Ainsalu keerutas palli karistuslöögist täpselt posti kõrvale Kuressaare võrku.

Levadia on kümne vooru järel ainus meeskond, kes pole saanud kirja ühtegi kaotust. Senise kümne mänguga on teenitud seitse võitu ning liigatabelis edestatakse lähimat jälitajat Nõmme Kaljut kahe punktiga.

10. vooru viimases mängus lähevad laupäeva õhtupoolikul Pärnus vastamisi sealne Vaprus ja Nõmme United.

Tabeliseis: 1. Levadia (24 punkti), 2. Kalju (22), 3. Flora (18), 4. Paide (17), 5. Harju (16), 6. Tammeka (10), 7. United (10), 8. Vaprus (10), 9. Kuressaare (9), 10. Trans (6).

Toimetaja: Henrik Laever

