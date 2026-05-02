Kotsar oli Jaapanis lähedal kolmikduublile

38 minutit mänginud Kotsar viskas üheksa punkti (kahesed 3/8, vabavisked 3/7), võttis kümme lauapalli, andis üheksa resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike, pani kolm kulpi ja tegi ühe vea.

Yokohama paremad olid Seiya Ando ja Gary Clark 17 punktiga. Võitjatele tõi Ungari kodakondne Rocco Allen 18 punkti.

Tegemist oli Yokohama põhiturniiri eelviimase mänguga. Viimase kohtumise peab meeskond pühapäeval samuti Kawasakiga.

Jaapani kõrgliiga idakonverentsi lõpetab Yokohama 13 meeskonna konkurentsis kindlasti seitsmendal kohal. Hetkel on neil kirjas 26 võitu ja 33 kaotust.

Edasi pääseb neli paremat klubi ja sellest joonest lahutab Kotsari meeskonda 15 võitu. Kawasaki Brave Thunders on aga 15 võitu ja 44 kaotusega tabelis eelviimane.