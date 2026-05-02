Jefimova võitis USA-s olümpiapronksi ees, aga jääb Eesti edetabelis teiseks

Eneli Jefimova
Floridas jätkuval Fort Lauderdale Open nime kandval ujumisvõistlusel oli kolmas päev eestlastele edukas. Eneli Jefimova jäi võitmatuks enda põhialal 50 meetri rinnuliujumises ning sprindiduo Daniel Zaitsev ja Ralf Tribuntsov murdis juba teise finaali.

Eesti parim naissportlane Jefimova läbis 50 meetri rinnuliujumise eelringides distantsi ajaga 30,64. Finaalis lisandus sellele üheksa sajandikku, aga oli piisav, et võtta konkurentide ees kindel esikoht. Olümpiapronks Mona McSharry (30,98) oli teine ja ameeriklanna Emma Weber (30,99) kolmas, vahendab PriitSwim.com.

Enda esimese tavabasseini 50 meetri rinnuliujumise teinud Jefimova tõusis Euroopa hooaja edetabeli üheksandaks naiseks. Üllataval kombel ei suutnud NC State ülikoolis õppiv eestlanna tõusta koduse edetabeli liidriks. Nädal tagasi Vilniuses peetud Leedu meistrivõistlustel sai Egle Salu kirja 30,58, mis on Euroopa hooaja kuues aeg.

Viimane kord kui Jefimova ei tõusnud hooaja avastardiga 50 meetri rinnuliujumises Eesti hooaja edetabeli liidriks, juhtus 2019. aastal. Mullu ujutud Eesti rekord on 19-aastasel Jefimoval 29,83.

"Arvestades, et Enelil oli vahepeal kahenädalane paus ja nüüd on ta treeninud alles kolm nädalat, on see hea algus. Ta alles kogub vormi. Ta treenib praegu rohkem kui kunagi varem, seega olen suve osas väga elevil," kommenteeris treener Stefani Wendelschafer ujumist Eesti Ujumisliidu teate vahendusel.

Avapäeval 50 meetri seliliujumise finaali murdnud duo Ralf Tribuntsov ja Daniel Zaitsev kordasid sama vempu libliksprindis. Tribuntsov ujus eelringides hooaja tippmargi 23,71 ja kärpis finaalis veel neli sajandikku, mis andis tihedas lõpuheitluses viienda koha.

Tribuntsov jäi vaid kolme sajandiku kaugusele Zaitsevi hooaja tippmargist 23,64, mis ujutud märtsi keskpaigas. Isiklik rekord on 31-aastasel sprindiässal mullu Londonis kirja saadud 23,38.

Zaitsev edenes liblikujumise finaali viienda ajaga, näidates hommikul tulemust 23,81. Finaalis kõik nii hästi ei klappinud ja nii pidi Eesti rekordimees leppima 23,97-ga ning kaheksanda kohaga. See oli 28-aastase Zaitsevi jaoks 48. kord ujuda seda ala alla 24 sekundi. Eesti rekord on 23,26.

Naiste 50 meetri liblikujumises läbis Margaret Markvardt basseinipikkuse 27,64-ga, mis andis eelringides kümnenda positsiooni ja koha B-finaalis. Õhtul kärpis ta seda aega korralikult, sai tulemuseks 27,43 ning tõusis Maari Randväli (27,07) ja Emily-Pärli Jääratsi (27,10) järel Eesti hooaja edetabeli kolmandaks. Finaaliaeg andis Markvardtile kokkuvõttes 11. koha.

Jefimovat peaks Floridas ees ootama veel 200 meetri rinnuliujumine, Tribuntsovi ja Zaitsevi 50 meetri vabaujumise sprint ning Markvardti 100 meetri selili- ja liblikujumine.

Toimetaja: Siim Boikov

