LeBron James tüüris LA Lakersi järgmisesse ringi

LeBron James (palliga) Autor/allikas: SCANPIX / AP
Los Angeles Lakers alistas korvpalliliiga NBA play-off'i avaringis võõrsil Houston Rocketsi 98:78 (23:18, 26:13, 22:24, 27:23) ja pääses teise ringi mängudega neli-kaks.

Juba esimesel poolaja kindla edu saavutanud LA Lakersit vedas vanameister LeBron James, kes kogus meeskonna parimana 28 punkti ja jagas kaheksa resultatiivset söötu. Rui Hachimura toetas teda 21 silm aja Deandre Ayton 16 lauapalliga. Houstoni paremad olid Amen Thompson 18 ja Alperen Sengün 17 punktiga.

LA Lakersi edu teeb väärtuslikumaks asjaolu, et meeskonna täht Luka Doncic puudis vigastuse tõttu terve seeria. Järgmises ringis tuleb minna vastamisi põhiturniiri võitnud tiitlikaitsja Oklahoma City Thunderiga.

Idakonverentsis esimese asetuse saanud Detroit Pistons alistas võõrsil Orlando Magicu 93:79 (26:25, 12:35, 24:11, 31:8) ja viigistas seeria kolm-kolmele. Seejuures tulid külalised välja 24-punktisest kaotusseisust. Suurimad teened võidus olid Cade Cunninghamil, kes panustas 32 punkti ja kümne laupalliga.

Toronto Raptors alistas R.J. Barretti viimase sekundi viske toel kodus Cleveland Cavaliersi lisaajal 112:110 (32:32, 29:19, 31:30, 12:23, 8:6) ja viigistas seeria kolm-kolmele. Scottie Barnes tõi võitjatele 25 punkti ja 15 resultatiivset söötu, Evan Mobley kaotajatele 26 punkti ja 14 lauapalli.

Toimetaja: Siim Boikov

