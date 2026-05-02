TÄNA OTSE | Kurlingu maailmameistri selgitavad Austraalia ja Rootsi

Kurling
Kurling

Kurlingu segapaaride maailmameistrivõistlustel Genfis kohtuvad laupäeval finaalis Austraalia ja Rootsi. Kell 15.00 ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel algavat ülekannet kommenteerivad Aet Süvari ja Karoliine Kaare.

Austraalia paar Tahli Gill - Dean Hewitt esines alagrupiturniiril väga kindlalt. Juba üsna varakult tagati koht medalimängudel ja üheksast kohtumisest kaotati vaid üks. Seda siis, kui edasipääs oli juba tõsiasi.

Austraaliaga samas alagrupis mängis ka Rootsi paar Therese Westman - Robin Ahlberg, kes kindlustas koha sõelmängudel viimases voorus. Kokku võitsid rootslased seitse ja kaotasid kaks mängu. Omavaheline mäng Austraaliaga lõppes Okeaania riigi 8:6 võiduga.

Otse poolfinaali pääsenud Austraalia alistas seal Itaalia 7:6. Rootsi oli esimeses ringis parem Šotimaast 7:5 ja poolfinaalist B-grupi võitnud Kanadast 6:4.

Eesti paar Marie Kaldvee - Harri Lill teenis A-alagrupis kuus võitu ja kolm kaotust ning jäi esimesena sõelmängudelt eemale. Protokolli läks kirja seitsmes koht.

