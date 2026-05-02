X!

TÄNA OTSE | Eesti hokikoondis kohtub MM-il eeldatavalt võrdse vastasega

Eesti koondis
Eesti koondis

Täna kell 10.55 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jäähoki maailmameistrivõistluste esimese divisjoni B-grupi turniiri mängult Eesti - Lõuna-Korea. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Mihkel Võrang.

Eesti jäähokikoondis on alustanud turniiri kahe kindla võiduga: avavoorus alistati Hispaania 12:2 ja seejärel Holland 5:1. Ka Lõuna-Koreal on tabelis kaks võitu: Hiinast saadi jagu 7:4 ja Hispaaniast 6:4.

Enne MM-i pidas Eesti korealaste vastu kaks kontrollmängu, kui kaotas esimese 2:3, ent sai teises kohtumises lisaaja järel 5:4 võidu.

"Kindlasti tuleb nüüd tugevam vastane kui eelmised," hoiatas Eesti koondise peatreener Petri Skriko. "Eks peame isa ka paremini mängima. Loodan, et lõpptulemus saab meile hea."

"Meil peab olema see loovus, mida neil kindlasti ei ole," täiendas ründaja Rasmus Kiik. "Küll me seda ka näitame Korea vastu."

Toimetaja: Siim Boikov

TÄNA OTSE | Eesti hokikoondis kohtub MM-il eeldatavalt võrdse vastasega

