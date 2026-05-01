Talviku näitas Põlvas EMV avaetapil raske päeva kiuste klassi

Päeva tähtsaimates sõitudes näitas parimat minekut Jörgen-Matthias Talviku (Yamaha, Pärnu Motoclub), kes suutis keerulistest startidest hoolimata võiduni jõuda.

Superfinaalis haaras kohe stardist liidrikoha eelmise aasta MX2 Eesti meister Markuss Kokins (GasGas, Läti), tema järel püsis Erki Kahro (KTM, Team101 motoclub). Talviku alustas neljandalt kohalt, kuid tõusis kindlalt ettepoole ja kolm ringi enne lõppu liidriks.

"See oli hea trennipäev! Ei olnud lätlasest lihtne mööda saada, pidin hakkama tagant tõusma. Tehniline rada. Väga hea korraldus," kirjeldas Talviku. Ta tunnistas, et tegi oma elu ise keeruliseks: "esimeses stardis tegin oma elu raskeks. Aga sõitsin hästi ja lõpetasin teisena." Sama muster kordus ka järgmistes sõitudes, kus ta pidi taas tagant ette tõusma.

Esimest korda Eesti meistrivõistluste sarja kuulunud raja ettevalmistus sai sõitjalt kõrge hinnangu. "Parim trenn, mida tahaks saada, möödumisvõimalusi piisavalt, keegi polnud otseselt teistest peajagu üle."

Ka põhisõitudes jagus sündmusi. Esimeses sõidus läks võit Kaarel Tilgale (Husqvarna, Sõmerpalu MK), kes tuli kindlalt liidrina finišisse. Talviku alustas alles 12. kohalt, kuid tõusis lõpuks teiseks. Kolmandaks tuli Tanel Leok (Husqvarna, Sõmerpalu MK), kes sõitis laenatud rattaga ja näitas jätkuvalt tugevat taset.

Teises sõidus võttis Talviku revanši, edestades Gert Krestinovit (Honda, Motoextreme) ja Markuss Kokinsit. Samas stardis rajal olnud MX Open Local klassi mõlemad sõidud võitis Tristan Uiga (KTM, KTL Racing klubi). Superfinaalis oli kiireim MX2 sõitja Sebastian Leok, kes lõpetas kuuendana ja suutis suurema klassi sõitjate seas korralikult kaasa rääkida.

MX2 klassis kontrollis päeva Sebastian Leok (Husqvarna, Sõmerpalu MK), kes võitis nii kvalifikatsiooni kui mõlemad sõidud. Teise koha sai soomlane Onni Jaakonsaari (KTM) ja kolmanda Richard Paat (KTM, KTL Racing Klubi). MX125 klassis oli parim Lucas Leok (Husqvarna, Sõmerpalu MK), kes võitis mõlemad sõidud. Kokkuvõttes tuli teiseks Aston Allas (Yamaha, RedMoto Racing) ja kolmandaks Enri Lustus (Husqvarna, Sõmerpalu MK).