Talviku näitas Põlvas EMV avaetapil raske päeva kiuste klassi

Motosport
Foto: Karli Saul
Motosport

Põlvas alanud MX Masters motokrossi Eesti meistrivõistluste avaetapi esimene päev pakkus rohkelt põnevust, tihedaid heitlusi ja publikule head vaatemängu.

Päeva tähtsaimates sõitudes näitas parimat minekut Jörgen-Matthias Talviku (Yamaha, Pärnu Motoclub), kes suutis keerulistest startidest hoolimata võiduni jõuda.

Superfinaalis haaras kohe stardist liidrikoha eelmise aasta MX2 Eesti meister Markuss Kokins (GasGas, Läti), tema järel püsis Erki Kahro (KTM, Team101 motoclub). Talviku alustas neljandalt kohalt, kuid tõusis kindlalt ettepoole ja kolm ringi enne lõppu liidriks.

"See oli hea trennipäev! Ei olnud lätlasest lihtne mööda saada, pidin hakkama tagant tõusma. Tehniline rada. Väga hea korraldus," kirjeldas Talviku. Ta tunnistas, et tegi oma elu ise keeruliseks: "esimeses stardis tegin oma elu raskeks. Aga sõitsin hästi ja lõpetasin teisena." Sama muster kordus ka järgmistes sõitudes, kus ta pidi taas tagant ette tõusma.

Esimest korda Eesti meistrivõistluste sarja kuulunud raja ettevalmistus sai sõitjalt kõrge hinnangu. "Parim trenn, mida tahaks saada, möödumisvõimalusi piisavalt, keegi polnud otseselt teistest peajagu üle."

Ka põhisõitudes jagus sündmusi. Esimeses sõidus läks võit Kaarel Tilgale (Husqvarna, Sõmerpalu MK), kes tuli kindlalt liidrina finišisse. Talviku alustas alles 12. kohalt, kuid tõusis lõpuks teiseks. Kolmandaks tuli Tanel Leok (Husqvarna, Sõmerpalu MK), kes sõitis laenatud rattaga ja näitas jätkuvalt tugevat taset.

Teises sõidus võttis Talviku revanši, edestades Gert Krestinovit (Honda, Motoextreme) ja Markuss Kokinsit. Samas stardis rajal olnud MX Open Local klassi mõlemad sõidud võitis Tristan Uiga (KTM, KTL Racing klubi). Superfinaalis oli kiireim MX2 sõitja Sebastian Leok, kes lõpetas kuuendana ja suutis suurema klassi sõitjate seas korralikult kaasa rääkida.

MX2 klassis kontrollis päeva Sebastian Leok (Husqvarna, Sõmerpalu MK), kes võitis nii kvalifikatsiooni kui mõlemad sõidud. Teise koha sai soomlane Onni Jaakonsaari (KTM) ja kolmanda Richard Paat (KTM, KTL Racing Klubi). MX125 klassis oli parim Lucas Leok (Husqvarna, Sõmerpalu MK), kes võitis mõlemad sõidud. Kokkuvõttes tuli teiseks Aston Allas (Yamaha, RedMoto Racing) ja kolmandaks Enri Lustus (Husqvarna, Sõmerpalu MK).

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

Talviku näitas Põlvas EMV avaetapil raske päeva kiuste klassi

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

30.04

Pärnu Transcom saatis Tartu Ülikooli kuristiku servale

01.05

Jefimova sai hooaja avavõistlusel kolmanda koha, Tribuntsov neljas Uuendatud

01.05

Kalju kerkis Narvas tabeliliidriks, Kink kaotas debüüdil Paide treenerina Uuendatud

30.04

Kaldvee - Lill alistasid Hollandi paari, aga edasi ei saanud

30.04

Läti tennisekuulsus riputas reketi varna

01.05

Aasia edukaim meestennisist pakib reketid lõplikult kokku

30.04

Eesti hokinoored avasid kodusel MM-il võiduarve

01.05

Knicks hävitas Hawksi, Timberwolves lõpetas Nuggetsi hooaja

29.04

Laskesuusatamise valitsev maailmameister ei pääsenud Norra koondisesse

29.04

Jalgpalli tekib kaks uut punase kaardi väärilist olukorda

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo